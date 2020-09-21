أستاذ القارة.. الرئيس التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني يشيد يإنجازات النادي الأهلي

أبدت برابرا جونزاليز، الرئيس التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني، سعادتها بزيارة مقر النادي الأهلي بالجزيرة اليوم، مؤكدة أنها لحظة تاريخية بالنسبة لها أن يتواجد داخل نادي القرن.
وقالت برابرا جونزاليز: «زيارة اليوم رائعة.. فقد حضرت وشاهدت التاريخ داخل النادي الأهلي عملاق القارة الإفريقية، وبالطبع أتطلع لتكرار الأمر مستقبلًا».
وأضافت: «بحثنا مع الكابتن محمود الخطيب، سبل التعاون بين نادي سيمبا والنادي الأهلي الذي نسعى للاستفادة منه في شتى المجالات؛ نظرًا لما يمتلكه من خبرات واسعة، فهو «أستاذ القارة»، ونتطلع بدورنا كتلاميذ للتعلم من نادي القرن الذى يعد كبير إفريقيا، وصاحب السبق دائما في كافة المجالات».
وأبدت الرئيس التنفيذي لنادي سيمبا سعادتها الكبيرة بلقاء الكابتن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، وأبرز أساطير كرة القدم في إفريقيا، مؤكدة أن الجلسة كانت مثمرة جدًا، وشهدت مناقشة العديد من المحاور الرئيسية المتعلقة بمشروع التعاون المستقبلي بين الناديين؛ بهدف تحقيق أكبر استفادة من نادي القرن.
وذكرت برابرا جونزاليز أن استقبال الأهلي اليوم كان في منتهى الحفاوة، ولمست خلال زيارتها تطبيق النادي حرفيًا لشعار «العائلة الكبيرة».
وقدمت الرئيس التنفيذي لنادي سيمبا تهنئتها للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة بالتتويج ببطولة الدوري المحلي، معربة عن أملها في أن يحالف التوفيق نادي القرن للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا.