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رياضة

أستاذ القارة.. الرئيس التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني يشيد يإنجازات النادي الأهلي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:52 م
الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني
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حسام الحارتي
أبدت برابرا جونزاليز، الرئيس التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني، سعادتها بزيارة مقر النادي الأهلي بالجزيرة اليوم، مؤكدة أنها لحظة تاريخية بالنسبة لها أن يتواجد داخل نادي القرن.

وقالت برابرا جونزاليز: «زيارة اليوم رائعة.. فقد حضرت وشاهدت التاريخ داخل النادي الأهلي عملاق القارة الإفريقية، وبالطبع أتطلع لتكرار الأمر مستقبلًا».

وأضافت: «بحثنا مع الكابتن محمود الخطيب، سبل التعاون بين نادي سيمبا والنادي الأهلي الذي نسعى للاستفادة منه في شتى المجالات؛ نظرًا لما يمتلكه من خبرات واسعة، فهو «أستاذ القارة»، ونتطلع بدورنا كتلاميذ للتعلم من نادي القرن الذى يعد كبير إفريقيا، وصاحب السبق دائما في كافة المجالات».

وأبدت الرئيس التنفيذي لنادي سيمبا سعادتها الكبيرة بلقاء الكابتن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، وأبرز أساطير كرة القدم في إفريقيا، مؤكدة أن الجلسة كانت مثمرة جدًا، وشهدت مناقشة العديد من المحاور الرئيسية المتعلقة بمشروع التعاون المستقبلي بين الناديين؛ بهدف تحقيق أكبر استفادة من نادي القرن.

وذكرت برابرا جونزاليز أن استقبال الأهلي اليوم كان في منتهى الحفاوة، ولمست خلال زيارتها تطبيق النادي حرفيًا لشعار «العائلة الكبيرة».

وقدمت الرئيس التنفيذي لنادي سيمبا تهنئتها للنادي الأهلي  وجماهيره العظيمة بالتتويج ببطولة الدوري المحلي، معربة عن أملها في أن يحالف التوفيق نادي القرن للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
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