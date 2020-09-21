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محافظات

ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:06 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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زينب الزغبي
استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية 2 سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة. 

بينما غادر 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 13 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة، 24176 طنا تشمل: 1923 طن رمل و 15500 طن سوبر فوسفات و 3000 طن مولاس و 3000 طن ذرة و 753 طن نترات أمونيوم ، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32328 طن تشمل : 12411 طن قمح و 17000 طن ذرة و 1789 طن حديد و 4603 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1128 طنا. ‎

وإجمالى حركة الصادر من الحاويات 574 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( مانجو و بلح ) و خضروات ( بطاطا و بسلة و خرشوف و طماطم و بطاطس و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( برسيم و سمسم و بصل و كركدية ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و إيطاليا وهولندا وإسبانيا وسيريلانكا وألمانيا.

وإجمالي عدد الحاويات الوارد 360 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 602 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 84662 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 15942 طنا .


بينما غادر قطار بحمولة إجمالية 1317 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3794 شاحنة منها 815 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 38752 من البضائع العامة.

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