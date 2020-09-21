ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة

بينما غادر 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 13 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة، 24176 طنا تشمل: 1923 طن رمل و 15500 طن سوبر فوسفات و 3000 طن مولاس و 3000 طن ذرة و 753 طن نترات أمونيوم ، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32328 طن تشمل : 12411 طن قمح و 17000 طن ذرة و 1789 طن حديد و 4603 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1128 طنا. ‎





وإجمالى حركة الصادر من الحاويات 574 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( مانجو و بلح ) و خضروات ( بطاطا و بسلة و خرشوف و طماطم و بطاطس و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( برسيم و سمسم و بصل و كركدية ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و إيطاليا وهولندا وإسبانيا وسيريلانكا وألمانيا.





وإجمالي عدد الحاويات الوارد 360 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 602 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 84662 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 15942 طنا .









بينما غادر قطار بحمولة إجمالية 1317 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3794 شاحنة منها 815 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 38752 من البضائع العامة.