هل يمكن للأحذية أن تنقل كورونا ؟

أظهرت دراسة من الصين أن العاملين في مجال الرعاية الصحية كانوا مصابين بالفيروس في أحذيتهم ، لكن الأشخاص الذين لا يعملون في ا لأماكن الطبية هم أقل عرضة للإصابة.













الجديد عبر الملابس والأحذية في هذه المرحلة ، وإذا كنت تعتني بشخص مصاب بـ COVID-19 أو على مقربة منه كثيرًا ، فإن غسل الملابس غالبًا ما يكون جزءًا أساسيًا من النظافة الوقائية. وفقا لأحد المواقع لم تكن هناك حالات موثقة لانتقال فيروس كورونا









ويشمل على وجه الخصوص، الأفراد المعرضين لمخاطر عالية مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية، معظم المنظفات المنزلية كافية لقتل الفيروس عند غسل الملابس.









ومع ذلك فنحن نعلم أن الفيروس التاجي الجديد قادر على البقاء خارج جسم الإنسان على أسطح مختلفة ، مما قد يؤدي إلى انتقاله إذا تم لمسه.







