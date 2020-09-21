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مرأة

هل يمكن للأحذية أن تنقل كورونا ؟

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:47 م
صدى البلد
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آلاء حسن
أظهرت دراسة من الصين أن العاملين في مجال الرعاية الصحية كانوا مصابين بالفيروس في أحذيتهم ، لكن الأشخاص الذين لا يعملون في الأماكن الطبية هم أقل عرضة للإصابة.



وفقا لأحد المواقع  لم تكن هناك حالات موثقة لانتقال فيروس كورونا الجديد عبر الملابس والأحذية في هذه المرحلة ، وإذا كنت تعتني بشخص مصاب بـ COVID-19 أو على مقربة منه كثيرًا ، فإن غسل الملابس غالبًا ما يكون جزءًا أساسيًا من النظافة الوقائية.


ويشمل على وجه الخصوص، الأفراد المعرضين لمخاطر عالية مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية، معظم المنظفات المنزلية كافية لقتل الفيروس عند غسل الملابس.


ومع ذلك فنحن نعلم أن الفيروس التاجي الجديد قادر على البقاء خارج جسم الإنسان على أسطح مختلفة ، مما قد يؤدي إلى انتقاله إذا تم لمسه.


اعتمادًا على نوع السطح يقدر الخبراء أن الفيروس يمكن أن يعيش لبضع ساعات فقط حتى بضعة أيام، وبينما يمكن أن يوفر المعدن والبلاستيك ملاذًا للفيروس لمدة تصل إلى يومين إلى 3 أيام ، ولا تعتبر الملابس مادة تساعد على بقائه.
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