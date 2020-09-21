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أصل الحكاية

حتى يأتي اللقاح .. هل تطعيم الأنفلونزا الموسمية يقضي على كورونا أم لا؟

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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رشا عوني

كالغريق يتعلق بقشة، يهتم الجيمع بأمر تطعيم الأنفلونزا الموسمية هذا العام تحديدًا، والذي يتوافر في العديد من الأماكن التي تعطي التعطيم ومنها المصل واللقاح، ففي ظل عدم وجود لقاح لفيروس كورونا التاجي الذي غزا العالم منذ أواخر العام الماضي، يبحث الخبراء حول العالم سبل أخرى لتخفيف مضاعفات الفيروس التاجي لحين خروج لقاح كورونا إلى النور.

تشهد 2020 اقبال كبير على فكرة تطعيم الأنفلونزا الموسمية، فسابقًا لم يكن الأمر موضع كل هذا الاهتمام، لكن الجهات المعنية عالميا نصحت بتناول تطعيم الأنفلونزا هذا العام، وخاصة قبل فصل الشتاء، وذلك كنوع من الوقاية من كورونا.

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وأكد أن تطعيم الأنفلونزا لن يحل محل لقاح كورونا، لكن البعض اعتبره وسيلة انقاذ وطريقة للوقاية من الفيروس في ظل عدم توفير لقاح نهائي رسمي، لكن هل حقًا تطعيم الأنفلونزا له تأثير على كورونا أم مجرد وسيلة لتقليل المضاعفات والمخاطر؟.

حقيقة التطعيم وكورونا

الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أكد أن تطعيم الأنفلونزا الموسيمية مختلف تماما عن ما يحتاجه مريض كورونا، فهو فقط يعمل على تقليل معدلات الدخول للمستشفيات، ويقلل من مضاعفات الفيروس التاجي عند الإصابة به، وبالتالي يحد من حالات الوفاة بكورونا.


وأكد مجدي بدران في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن تطعيم الأنفلونزا لن يحمينا من فيروس كورونا بنسبة 100% ، لكنه فقط مجرد وسيلة للوقاية من الفيروس وتقوية مناعة الجسم ، وتقليل احتمالات الإصابة بنزلات البرد في الشتاء وهو ما قد يعرض أي مصاب لالتقاط عدوى كورونا بسهولة.

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وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الحالة ستكون أخف وطأة بعد تناول تطعيم الأنفلونزا ، لكنه ليس علاج للفيروس التاجي كما يتداول البعض تلك المعلومات ، موضحًا أن التطعيم لا يغنى عن الالتزام بالتدابير الوقائية، والمعركة مع الكورونا مازالت مستعرة ومستمرة ، و وتيرة العدوى مازالت مرتفعة عالميًا.


أما عن الأشخاص الأكثر احتياجًا لتطعيم الأنفلونزا الموسمية للوقاية من مخاطر كورونا، فأكد الدكتور مجدي بدران أنهم المسنين ، الأطفال، ذوي الأمراض المزمنة خاصة مرضى الحساسية التنفسية و الربو الشعبي والأمراض الصدرية، الحوامل، والبدناء، المدخنين ، المدمنين، وأصحاب المناعة الضعيفة .

سعر تطعيم الأنفلونزا و مواصفاته

تفاصيل تطعيم الأنفلونزا الموسمية هذا العام يشغل بال الرأي العام ، ولذلك أكد الدكتور مصطفى المحمدي مدير عام التطعيمات في المصل واللقاح ، أن تطعيم الأنفلونزا أمر في غاية الأهمية في 2020 لأن كورونا والأنفلونزا يصيبان الجهاز التنفسي ، كما أن الفيروسات التي تسبب البرد تزداد في فصل الشتاء، وتتشابه أعراض كورونا مع أعراض البرد لذا يفضل تناول تطعيم الأنفلونزا.

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وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية الذي يذاع على قناة mbc مصر: "لقاح الأنفلونزا الموسمية موجود في كل مراكز المصل واللقاح، ووفرنا كمية كبيرة للغاية منه، اللقاح المتوفر الذى يشمل 4 سلالات من فيروس الأنفلونزا، وهم أهم السلالات وأكثرها انتشارها وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وأن هذا اللقاح موسمى سنوى يتجدد كل عام عن الآخر ويختلف عما سبقه من لقاحات، لأنه لابد أن يواكب التغيرات التى تطرأ على الفيروس".


وقال: "يبدأ التطعيم من 3 سنوات ويقى من شر الإصابة والسلالات الخاصة بفيروس الأنفلونزا، ومعدلات انتشار الأنفلونزا تزيد في فصل الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة والرطوبة، ومتوقع أن يكون ظهور سلالات الأنفلونزا واللقاح الرباعي مسعر بـ 170 جنيها".

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