بالمجان ومتاح للجميع.. روسيا تعلن بشرى سارة بشأن تطعيم كورونا

كشف وزير الصحة الروسي "ميخائيل موراشكو"، أن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 في البلاد سيكون مجانيا ومتاحًا للجميع.



وأضاف "ميخائيل موراشكو": "نخطط لتغطية حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بالكامل من الميزانية، واللقاح سيكون متاحا بالمجان للجميع ولن يحمل أي طابع إلزامي".



وأكد موراشكو أن التجارب السريرية للقاح الذي استنبطه مركز "جامالي" استكملت بنجاح وأن حملة التلقيح ستنطلق في روسيا في شهر أكتوبر المقبل.



وبدأت التجارب السريرية على اللقاح في جامعة "سيتشينوف" الروسية في الـ18 من يونيو الماضي، كما يتم إجراء اختبارات اللقاح على متطوعين في مستشفى "بوردينكو" التابع لوزارة الدفاع الروسية.

