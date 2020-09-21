كأس مصر| طائرة الأهلي تتقدم على الزمالك في الشوط الثاني

أنهي الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي الشوط الثاني متقدما علي الزمالك بنتيجة ٢٥-١٦ في نصف نهائي كأس مصر، علي صالة الصيد 6 أكتوبر.





وتقدم الأهلي فى الشوط الأول بنتيجة ٢٥-١٧ وحافظ علي تفوقه في الشوط الثاني الذي انتهي بنتيجة ٢٥-١٦ ليقترب من حسم المباراة لصالحه بعد تقدمه بنتيجة ٢-٠ فى عدد الأشواط.





وكان الأهلي تأهل إلي نصف النهائي بالفوز على الشمس تلاثة أشواط دون رد، فيما صعد الزمالك بعد انتصاره على الداخلية ثلاثة أشواط مقابل شوط.



