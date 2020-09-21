AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كأس مصر| طائرة الأهلي تتقدم على الزمالك في الشوط الثاني

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:18 م
طائرة الأهلي
طائرة الأهلي
Advertisements
حسام الحارتي
أنهي الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي الشوط الثاني متقدما علي الزمالك بنتيجة ٢٥-١٦ في نصف نهائي كأس مصر، علي صالة الصيد 6 أكتوبر.

وتقدم الأهلي فى الشوط الأول بنتيجة ٢٥-١٧ وحافظ علي تفوقه في الشوط الثاني الذي انتهي بنتيجة ٢٥-١٦ ليقترب من حسم المباراة لصالحه بعد تقدمه بنتيجة ٢-٠ فى عدد الأشواط. 

وكان الأهلي تأهل إلي نصف النهائي بالفوز على الشمس تلاثة أشواط دون رد، فيما صعد الزمالك بعد انتصاره على الداخلية ثلاثة أشواط مقابل شوط.

المتأهل بين الأهلي والزمالك سيلاقي الفائز من مباراة الاتحاد السكندري والجيش، التي ستقام اليوم، في الساعة الرابعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طائرة الاتحاد السكندري تهزم جزيرة الورد وتصعد لقبل نهائي كأس مصر

الأهلي يدافع عن لقبه أمام الزمالك فى نصف نهائى كأس مصر للكرة الطائرة

الزمالك يتعادل مع الأهلي 25 - 25 في الطائرة

الزمالك ينهي الشوط الثالث متفوقا على الأهلي بالكرة الطائرة

طائرة الزمالك يفوز على الأهلي 3-1 في الدوري

ترشيحاتنا

ماتبقاش زي كيس الزبالة وكفاية قلة أصل.. زوجة محمود علاء توجه رسالة غامضة عبر انستجرام

إطلالة رياضية .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور .. شاهد

"تأثير الأهلي مستمر".. جاريدو يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقترابه من تدريب الزمالك

الحكمة من العدة في الإسلام للمطلقة والأرملة .. معلومات لا يعرفها الكثير

طلاب حلايب وشلاتين وأبناء الشهداء أبرزهم .. تعرف على الفئات المعفاة من رسوم الخدمات والأنشطة بالمدارس هذا العام

طائرة رجال الأهلي تكتسح الزمالك 3\0 وتتأهل لنهائي كأس مصر

AdvertisementS

ماتبقاش زي كيس الزبالة وكفاية قلة أصل.. زوجة محمود علاء توجه رسالة غامضة عبر انستجرام

اتحاد الكرة: منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط لمدة 6 مباريات

محمد عبدالسلام رئيس المقاصة: مقدرش أقول لإيهاب جلال "لأ" .. محمد إبراهيم نجم جيله وهذا موقفنا من رحيله | حوار

ميركاتو القطبين .. بالأسماء 8 صفقات تنتظر التوقيع الرسمي في الأهلي والزمالك

مفاجأة سارة .. حسام حسن قريبا في قناة الأهلى

مدحت شلبى ينضم لـ أون تايم سبورتس

"تأثير الأهلي مستمر".. جاريدو يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقترابه من تدريب الزمالك

مجلس الإدارة يحسم هوية المدرب خلال ساعات.. الزمالك يكثف مفاوضاته مع كالديرون لقيادة الفريق

طائرة رجال الأهلي تكتسح الزمالك 3\0 وتتأهل لنهائي كأس مصر

خلفا لكارتيرون..مدرب الوصل الإماراتي السابق معروض على الزمالك

الجهاز الفني للزمالك يستعيد خماسي الفريق قبل مواجهة طنطا

منع وتغريم مرتضى منصور.. تفاصيل 4 قرارات جديدة من لجنة الانضباط باتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. مشاهير عانوا من الزهايمر.. وياسمين صبري بإطلالة رياضية

بها حمام سباحة ومهبط للطائرات.. تعرف على أطول سيارة فى العالم

استنساخ الأسمرات في كل المحافظات .. حرب الدولة على العشوائيات تعيد بناء شخصية الإنسان المصري