كأس مصر| طائرة الأهلي تتقدم على الزمالك في الشوط الثاني

أنهي الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي الشوط الثاني متقدما علي الزمالك بنتيجة ٢٥-١٦ في نصف نهائي كأس مصر، علي صالة الصيد 6 أكتوبر.
وتقدم الأهلي فى الشوط الأول بنتيجة ٢٥-١٧ وحافظ علي تفوقه في الشوط الثاني الذي انتهي بنتيجة ٢٥-١٦ ليقترب من حسم المباراة لصالحه بعد تقدمه بنتيجة ٢-٠ فى عدد الأشواط.
وكان الأهلي تأهل إلي نصف النهائي بالفوز على الشمس تلاثة أشواط دون رد، فيما صعد الزمالك بعد انتصاره على الداخلية ثلاثة أشواط مقابل شوط.
المتأهل بين الأهلي والزمالك سيلاقي الفائز من مباراة الاتحاد السكندري والجيش، التي ستقام اليوم، في الساعة الرابعة.