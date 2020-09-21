مدحت شلبى ينضم لـ أون تايم سبورتس

أعلنت قنوات أون تايم سبورتس برئاسة الأستاذ أيمن سالم عن انضمام الكابتن مدحت شلبى إلى صفوف مقدمى البرامج والمعلقين على المباريات وذلك إ ضافة إلى كوكبة نجوم القنوات الرياضية بمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية.





وصرح المهندس حسام صالح المتحدث بإسم المتحدة أن انضمام الكابتن مدحت شلبى إلى القنوات جاء بناء على النجاح الذي أحرزته أون تايم سبورتس فى الفترة الماضية وكذلك استعدادها للمواسم الكروية القادمة.





وأضاف صالح أن انضمام كابتن مدحت جاء بعد أن رفع الأستاذ زكى عبد الحميد عضو مجلس إدارة المجموعة تقريرا عن خطط القنوات الرياضية بالمجموعة بصفته مكلفا بذلك والذى تضمن التوصية بإضافة كابتن مدحت وقد وافق مجلس ادارة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسى على ذلك وتم التوقيع مع كابتن مدحت.





ومن المقرر أن تعلن أون تايم سبورتس خلال الساعات القادمة اسم البرنامج وتفاصيله.