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محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المشروعات التنموية في مدينة الطور

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:09 م
محافظة جنوب سيناء
محافظة جنوب سيناء
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ايمن محمد
تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية اليوم، بمدينة طور سيناء، الاستعدادات النهائية لافتتاح عدد من  المشروعات التنموية والخدمية بطور سيناء، رافقه خلالها  اللواء أحمد الألفي مساعد وزير الداخليه مدير أمن جنوب سيناء، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، وبعض القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

تأتي الجولة لمتابعة اللمسات النهائية لافتتاح عدد  من المشروعات التنموية والخدمية بطور سيناء.

وحث المحافظ خلال الجولة على تطوير مدخل ديوان عام المحافظة والبوابات، وشارع 306 الذي يشمل 24 محلا تجاريا حضاريا يوفر عدد 24 فرصة عمل مباشرة و96 فرصة عمل غير مباشرة لأهالي مدينة طور سيناء، وميدان افريقيا .

كما تفقد المحافظ خلال الجولة كورنيش المدينة، وميدان النصر، وشاطئ الفيروز في اطار الخطة الشاملة لتطوير مدينة طور سيناء.

وكانت شهدت مدينة طور سيناء تطوير  شامل في كل أنحاء المدينة بالتزامن مع قرب افتتاح جامعة الملك سلمان  علاوة على إنشاء كورنيش  ممشي سياحي بشكل حضاري.

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محافظ جنوب سيناء يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المشروعات التنموية في مدينة الطور
محافظ جنوب سيناء يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المشروعات التنموية في مدينة الطور
محافظ جنوب سيناء يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المشروعات التنموية في مدينة الطور
محافظ جنوب سيناء يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المشروعات التنموية في مدينة الطور
محافظ جنوب سيناء يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المشروعات التنموية في مدينة الطور
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