AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

للتعريف بالهوية السيناوية.. علامات جودة لمنتجات جنوب سيناء لتناسب الهوية البصرية للمحافظة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:44 ص
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمد
صممت محافظة جنوب سيناء عددا من علامات الجودة للمنتجات بجنوب سيناء؛ لتناسب الهوية البصرية لمحافظة لجنوب سيناء للتعريف بالتراث  السيناوي والبدوي  ومنتجات المحافظة من  اعشاب  وزيت الزيتون أو حتى المنسوجات.

وكانت المهندسة ايناس سمير حافظ  قد بدأن تنفيذ رؤية  للهوية البصرية لمحافظ جنوب سيناء يتناسب  مع طبيعة المحافظة  الخلابة من  بحر وجبل بالألوان المناسبة لتلك الطبيعة.

وقد  تم إعلان تلك الشعارات  علي الصفحات الرسمية للمحافظة بتلك  التصميمات الرائعة والتي تناسب طبيعة المحافظة.

إضافة إلي وضعها في الشوارع  وعلي منافذ المحافظة، وفي الطرق ذلك، كما تم وضعت لافتات كبيرة علي طريق الكورنيش الجديد توضح الهوية البصرية  لجنوب سيناء.

اقرا ايضا : 
للتعريف بالهوية السيناوية.. علامات جودة لمنتجات جنوب سيناء لتناسب الهوية البصرية للمحافظة
للتعريف بالهوية السيناوية.. علامات جودة لمنتجات جنوب سيناء لتناسب الهوية البصرية للمحافظة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطوير شامل .. سانت كاترين تستعد لإنشاء مسجد التجلي بالوادي المقدس ..صور

هوية بصرية جديدة.. وضع تصور للنسق العام لـ الإسكندرية من تراثها العريق

بعد توجيه الرئيس السيسي.. فودة يناقش آليات تطوير سانت كاترين

وفاء لمحافظ سابق لجنوب سيناء..إطلاق اسم "مصطفى عفيفي" على أحد شوارع شرم الشيخ

المزركش.. الثوب البدوي علامة مميزة في تراث سيناء ويعرف به الآنسة والمتزوجة

بشرى سارة.. استبدال اكشاك شباب طور سيناء بمحلات فاخرة علي الكورنيش الجديد

ترشيحاتنا

200 مليار جنيه.. مزايا صندوق مصر السيادي وفوائده الاقتصادية

كيف تسجد سجدة الشكر ؟.. 15 حقيقة لا يعرفها الكثيرون

الظهور الأول لـ رضا عبدالعال.. طنطا يستدرج نادي مصر في لقاء الجريحين بالدوري

كأس خوان جامبر.. برشلونة يبحث عن لقب شرفي أمام إلتشي.. الليلة

تخفيض جديد في أسعار سوزوكي ألتو suzuki alto يجعلها أرخص سيارة في مصر.. صور

كيف ظهر فيروس كورونا في المدرسة البريطانية بالشيخ زايد وماذا فعلت الإدارة؟.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطوبتها.. 10 صور تكشف عن أناقة ابنة ماجد المصري

تعرف على تكلفة إطلالة ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

بعد فيضانات السودان.. كيف نجت مدينة مروى الملكية وأهراماتها من الغرق؟