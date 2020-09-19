للتعريف بالهوية السيناوية.. علامات جودة لمنتجات جنوب سيناء لتناسب الهوية البصرية للمحافظة

صممت محافظة جنوب سيناء عددا من علامات الجودة للمنتجات بجنوب سيناء؛ لتناسب الهوية البصرية لمحافظة لجنوب سيناء للتعريف بالتراث السيناوي والبدوي ومنتجات المحافظة من اعشاب وزيت الزيتون أو حتى المنسوجات.





وكانت المهندسة ايناس سمير حافظ قد بدأن تنفيذ رؤية للهوية البصرية لمحافظ جنوب سيناء يتناسب مع طبيعة المحافظة الخلابة من بحر وجبل بالألوان المناسبة لتلك الطبيعة.





وقد تم إعلان تلك الشعارات علي الصفحات الرسمية للمحافظة بتلك التصميمات الرائعة والتي تناسب طبيعة المحافظة.





إضافة إلي وضعها في الشوارع وعلي منافذ المحافظة، وفي الطرق ذلك، كما تم وضعت لافتات كبيرة علي طريق الكورنيش الجديد توضح الهوية البصرية لجنوب سيناء.



