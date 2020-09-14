أثر الانتماء القبلي في المشاركة السياسية.. رسالة ماجستير يهديها شاب بدوي لمحافظ جنوب سيناء

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم بإستقبال "جبريل فتيح" ابن سيناء بديوان عام المحافظة بطور سيناء حيث اهدي فتيح نسخة من رسالته للماجستير بعنوان " أثر الإنتماء القبلي في المشاركة السياسية: دراسة حالة سيناء" لمحافظ جنوب سيناء، وذلك في إطار حرص محافظ جنوب سيناء على تشجيع أبنائه من محافظة وذلك في إطار حرص محافظ جنوب سيناء على تشجيع أبنائه من محافظة جنوب سيناء علي استكمال تعليمهم الجامعي(الدراسات العليا) وحرصه علي استقباله لهم وتحفيزهم.





و جبريل فتيح حاصل علي درجة الماجستير في العلوم السياسية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.





ومن جانبه أثني المحافظ علي رسالته وشكره علي حبه للعلم والتعلم وإصراره علي استكمال تعليمه لرفع شأن سيناء، مضيفًا أنه نموذجًا مشرفًا لابناء سيناء وناشد أبناء المحافظة بالجد وأن يحذو حذوه ويحصلوا علي أعلي الشهادات العلمية ليفيدوا أنفسهم ومجتمعهم. .





يشار إلي ان الدكتور جبريل فتيح أبن سيناء قد حصل علي درجة البكالوريوس في العلوم السياسية جامعة القاهرة ثم التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة ثم استكمل دراسته الجامعية بالماجستير في كلية الاقتصاد، وهو عضو من أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٦.

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