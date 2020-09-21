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توك شو

والد الهارب محمد علي: ابني خاين ولو عرفت سلوكه من البداية كنت دبحته

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:06 م
الهارب محمد علي
الهارب محمد علي
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هاني حسين
قال علي عبد الخالق، والد الهارب محمد علي، إنه تبرأ منه منذ أول يوم صوّر فيه فيديو يهاجم فيه الدولة، مؤكدا "لازم يبقى اسمه محمد الخائن مش محمد علي".
 
وأضاف علي عبد الخالق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "ده ابن عاق ليا والدولة، وهو مريض شهرة، وما يفعله حاجة شاذة".

وتابع علي عبد الخالق "هو وضيع ومريض نفسيا، وكذاب وأتمنى أن يكون محمد الخاين مش محمد علي".

وأكد علي عبد الخالق "الهارب محمد الخائن كاره للوطن وبيته".

وقاطعه الإعلامي أحمد موسى، قائلا "معرفتش تربيه"، ورد علي عبد الخالق "ولو اعرف سلوكه ده كنت ذبحته".
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