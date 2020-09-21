والد الهارب محمد علي: ابني خاين ولو عرفت سلوكه من البداية كنت دبحته

قال علي عبد الخالق، والد الهارب محمد علي، إنه تبرأ منه منذ أول يوم صوّر فيه فيديو يهاجم فيه الدولة، مؤكدا "لازم يبقى اسمه محمد الخائن مش محمد علي".

وأضاف علي عبد الخالق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "ده ابن عاق ليا والدولة، وهو مريض شهرة، وما يفعله حاجة شاذة".





وتابع علي عبد الخالق "هو وضيع ومريض نفسيا، وكذاب وأتمنى أن يكون محمد الخاين مش محمد علي".





وأكد علي عبد الخالق "الهارب محمد الخائن كاره للوطن وبيته".



