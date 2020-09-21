لو امتلكته هقتله .. والد الهارب محمد علي: سارق أموال شقيقه ومريض شهرة

شن علي عبد الخالق والد الهارب محمد علي هجوما شرسا على ابنه، قائلا:" مريض شهرة".





وقال علي عبد الخالق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ده ابن عاق ليا والدولة وهو مريض شهرة وما يفعله حاجة شاذة".





وتابع علي عبد الخالق:" هو وضيع ومريض نفسيا وكذاب وأتمنى أن يكون محمد الخاين مش محمد علي".





وأكمل علي عبد الخالق:" خد فلوس اخوة اليتيم ده إنسان جاحد، وسرق 22 مليون جنيه من أ موالي وأموال شقيقه".





وتابع علي عبد الخالق:" لو امتلكته هقتله وده اتكلم عن الغلابة وسارق فلوس الأيتام وقدمت بلاغ للنائب العام".



