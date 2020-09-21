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توك شو

لو امتلكته هقتله .. والد الهارب محمد علي: سارق أموال شقيقه ومريض شهرة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:05 م
محمد علي
محمد علي
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هاني حسين
شن علي عبد الخالق والد الهارب محمد علي هجوما شرسا على ابنه، قائلا:" مريض شهرة".

وقال علي عبد الخالق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ده ابن عاق ليا والدولة وهو مريض شهرة وما يفعله حاجة شاذة".

وتابع علي عبد الخالق:" هو وضيع ومريض نفسيا وكذاب وأتمنى أن يكون محمد الخاين مش محمد علي".

  وأكمل علي عبد الخالق:"  خد فلوس اخوة اليتيم ده إنسان جاحد، وسرق 22 مليون جنيه من أموالي وأموال شقيقه".

وتابع علي عبد الخالق:"  لو امتلكته هقتله وده اتكلم عن الغلابة وسارق فلوس الأيتام وقدمت بلاغ للنائب العام".

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