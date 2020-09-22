أهم 9 معلومات محتاج تعرفهم عن الإعلان الـ14 لشقق محدودى الدخل





الإعلان المقبل متوقع طرح وحدات سكنية بمساحة 90 متر مربع حوالى 100 ألف شقة ونسبة من الوحدات الأصغر 75 متر مربع.





الإعلان الجديد سيشمل وحدات بنطاق القاهرة الكبرى بمدن "أكتوبر لسكان الجيزة، وبدر لسكان القاهرة، والعبور الجديدة لسكان القليوبية".





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لم يتم تحديد سعر نهائي للوحدة لكن متوقع أن تكون قريبة من أسعار الشقق بالإعلان العاشر والتى سجلت 225 ألف جنيه تقريبا.





يشترط صندوق التمويل العقارى فى المتقدمين ألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 عام.





كما يشترط ألا يكون سبق له الاستفادة بشقق سكنية مدعومة من الدولة فى أى مشروع، أو قطع أراضى، أو قرض إسكان تعاونى.





لم يتم تحديد قيمة المقدم ومن المتوقع ألا يزيد كثيرا عن مقدمات آخر إعلانات والتى بلغت 14 ألف جنيه، وكذا من المتوقع أن يتم زيادة قيمة الدعم المالى المقدم لكل عميل فى حالة ارتفاع سعر الوحدة.





سيتم طرح الإعلان خلال الربع الأخير من 2020، وفقا لمى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى، بعد اعتماد مجلس الوزراء للشروط والسعر والفترة الزمنية اللازمة للتنفيذ وموعد بدء التسليم.





الوحدات تأتى ضمن مبادرة رئاسية لتنفيذ 250 ألف وحدة سكنية جديدة لمحدودى الدخل فى إطار مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة".

يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه تفاصيل الإعلان الرابع عشر لشقق مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" فى 9 معلومات.