مش عارف ليه.. نجيب ساويرس: نفسي مسدودة عن الشغل

نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تويتة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وكتب نجيب ساويرس: "مش عارف ليه عندى حالة زهق شديدة.. حاسس كده بملل ونفسي مسدودة حتى على الشغل".
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وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين : كلنا يا نجيب ، ربنا يهونها عليك ، خد اجازة من الشغل شوية.
ويحرص رجل الأعمال نجيب ساويرس على الرد على متابعيه عبر السوشيال ميديا وإبداء رأيه في جميع الأمور المجتمعية والسياسية داخل وخارج مصر.
مش عارف ليه عندى حالة زهق شديده ... حاسس كده بملل و نفسي مسدوده حتي علي الشغل ...— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) September 21, 2020