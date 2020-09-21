مش عارف ليه.. نجيب ساويرس: نفسي مسدودة عن الشغل

نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تويتة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.









وكتب نجيب ساويرس : "مش عارف ليه عندى حالة زهق شديدة.. حاسس كده بملل ونفسي مسدودة حتى على الشغل".









اقر ايضا :









وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين : كلنا يا نجيب ، ربنا يهونها عليك ، خد اجازة من الشغل شوية.









ويحرص رجل الأعمال نجيب ساويرس على الرد على متابعيه عبر السوشيال ميديا وإبداء رأيه في جميع الأمور المجتمعية والسياسية داخل وخارج مصر.



