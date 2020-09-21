AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مش عارف ليه.. نجيب ساويرس: نفسي مسدودة عن الشغل

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:41 م
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
Advertisements
ميرنا محمود
نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تويتة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. 


وكتب نجيب ساويرس: "مش عارف ليه عندى حالة زهق شديدة.. حاسس كده بملل ونفسي مسدودة حتى على الشغل".


اقر ايضا :


وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين : كلنا يا نجيب ، ربنا يهونها عليك ، خد اجازة من الشغل شوية. 


ويحرص رجل الأعمال نجيب ساويرس على الرد على متابعيه عبر السوشيال ميديا وإبداء رأيه في جميع الأمور المجتمعية والسياسية داخل وخارج مصر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجيب ساويرس ردا على متابع: أشكره في الفشل والمرض.. والطموح لا يتعارض مع الرضا

نجيب ساويرس عن نواب حزب قلب تونس: باعوا ضميرهم وبلدهم للشيطان

نجيب ساويرس ردا على متابع: الحمد لله إن الواحد طلع محدود الذكاء

نجيب ساويرس لأحد متابعيه: عايزين ننسى كورونا وبلاويها مش نعملها جايزة

عطلة الثورات يوم واحد.. ساويرس يدعو لتقليل الإجازات السنوية لتعويض غيابات كورونا

نجيب ساويرس عن 2020: سنة غبرة

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: أهنئ الأهلي بالدوري.. واللايف مشكلة برنامجي على قناة الزمالك

أبو العينين يعلن ترشحه لخوض انتخابات مجلس النواب 2021 استجابة لأهالي دائرة الجيزة والدقي والعجوزة

مقرها القاهرة.. مصر توقع ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة إقليمية

بمكياج جذاب.. هنا شيحة تبرز جمالها بهذه الإطلالة

مجلس الإدارة يحسم هوية المدرب خلال ساعات.. الزمالك يكثف مفاوضاته مع كالديرون لقيادة الفريق

هدد الشرطة على الفيسبوك.. مقتل "لانشون" في تبادل لإطلاق النار مع قوات أمن المنوفية

AdvertisementS

ماتبقاش زي كيس الزبالة وكفاية قلة أصل.. زوجة محمود علاء توجه رسالة غامضة عبر انستجرام

بالمستندات .. مصروفات المدارس لعام 2021 بعد اعتمادها من وزير التعليم

التأخير شهرا عن سداد الفاتورة.. 12 حالة تجيز لشركات الكهرباء رفع العداد

بها حمام سباحة ومهبط للطائرات.. تعرف على أطول سيارة فى العالم

ماذا يحدث عند وضع صفار البيض على الشعر؟

محدش يقدر يمنعني .. مرتضى منصور يرد بقوة على قرار لجنة الانضباط .. فيديو

تفاصيل إطلاق النار على كائن فضائي في قاعدة عسكرية أمريكية

آخره معايا صورة.. محمد رمضان يهين أحمد الفيشاوي والأخير يرد: مش هقبل اعتذارك.. فيديو

اتحاد الكرة: منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط لمدة 6 مباريات

بعد التحذير من غرق بعض المحافظات.. أول رد من وزارة الري على ارتفاع مناسيب مياه النيل

إهانة الديك الفرنسي.. الشارقة الإماراتي يحرج "تعاون" كارتيرون في دوري أبطال آسيا

"تأثير الأهلي مستمر".. جاريدو يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقترابه من تدريب الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. منافسة بين أصغر 3 سيارات كهربائية فى العالم.. صور

4 رموز لا تعرفها داخل مقصورة سيارتك .. تعرف عليها

نشرة الصحة والمرأة.. مشاهير عانوا من الزهايمر.. وياسمين صبري بإطلالة رياضية