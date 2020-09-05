الساحل الشمالي ألطف من التكيف... نجيب ساويرس يمازح جمهوره عبر تويتر

نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تويتة جديدة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وكتب نجيب ساويرس : "هوا الساحل الشمالى الطف من اى تكييف .. والنوم هنا متعة ....خصوصا لما متردش علي حد وتقفل الموبيل ...
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وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين : والله عندك حق ، ايوه بقا ، يا بختك
ويحرص رجل الأعمال نجيب ساويرس على الرد على متابعيه عبر السوشيال ميديا وإبداء رأيه في جميع الأمور المجتمعية والسياسية داخل وخارج مصر..
هوا الساحل الشمالى الطف من اى تكييف .. و النوم هنا متعة ....خصوصا لما متردش علي حد و تقفل الموبيل ...😊— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) September 4, 2020