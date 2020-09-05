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أخبار البلد

الساحل الشمالي ألطف من التكيف... نجيب ساويرس يمازح جمهوره عبر تويتر

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:52 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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ميرنا محمود
نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تويتة جديدة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. 

وكتب نجيب ساويرس : "‏هوا الساحل الشمالى الطف من اى تكييف .. والنوم هنا متعة ....خصوصا لما متردش علي حد وتقفل الموبيل ...

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وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين : والله عندك حق ، ايوه بقا ، يا بختك 

ويحرص رجل الأعمال نجيب ساويرس على الرد على متابعيه عبر السوشيال ميديا وإبداء رأيه في جميع الأمور المجتمعية والسياسية داخل وخارج مصر..
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