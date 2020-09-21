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فن

الفرصة الأخيرة لمشاهدة Phantom Thread على نتفليكس

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:36 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
قررت شبكة نتفليكس حذف عدد من الأفلام مع نهاية شهر سبتمبر الجاري، لذلك فالفرصة الأخيرة لمشاهدة فيلم Phantom Thread ستكون يوم 26.


وتقع الأحداث عقب فترة الحرب خلال الخمسينيات في (لندن)، حيث الخياط رينولدز وودكوك وشقيقته سايريل في خضم عالم الموضة البريطانية، فيصممان الأزياء الملكية، وملابس نجوم المجتمع.



وتدخل فتاة تُدعى ألما حياة وودكوك وتقلبها رأسًا على عقب، فتصير عشقه ومصدر إلهامه ليجد أن حياته التي خطط لها جيدًا تعطلت بسبب الحب.


كانت الأيام الماضية شهدت جدلا عالميا عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع دعوات مقاطعة منصة "نتفليكس" عقب طرح اعلان الفيلم الفرنسي "مينيون" لمستخديها، وهو ما اعتبروه يضفي الطابع الجنسي على الطفلات اللواتي يؤدين أدوار البطولة فيه.


واعتذرت "نتفليكس" عن استخدامها هذا الإعلان "غير المناسب"، بحسب وصفها، عقب نشر أكثر من 200 ألف تغريدة تحت اسم عنوان #كانسل نتفليكس (إلغاء نتفليكس).

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