استشاري مناعة: منظمة الصحة العالمية تعاني من تخبط شديد في إنتاج لقاح فيروس كورونا.. فيديو

أكد الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة أن منظمة الصحة العالمية تعاني من تخبط شديد، سواء في التجارب السريرية أو غيره في إنتاج لقاح أو مصل خاص بفيروس كورونا.









وأضاف الأنصاري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية ten أن نبات الشيح من ضمن النباتات الهامة في تقوية جهاز المناعة، وعلى رأسها الخلايا المسؤولة عن مهاجمة الفيروسات.









وتابع استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة أن انتظام ساعات النوم يساهم في إنتاج الاجسام المضادة لتقوية المناعة.









وأشار الأنصاري إلى أن التوتر والضغط من أكثر الأسباب التي تؤثر على المناعة بصورة سيئة.







