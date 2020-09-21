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رياضة

ميدو: الزمالك يحتاج إلى مدرب يجيد اللعب في المباريات الكبرى

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:17 م
الزمالك
الزمالك
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محمد رشاد
أكد أحمد حسام ميدو أن الزمالك يحتاج لمدرب يجيد اللعب في المباريات الكبرى، خاصة أن الفريق مُقبل على مواجهة الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "الزمالك في حاجة إلى مدرب يجيد اللعب في المباريات الكبرى خاصة أن الفريق سيواجه الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ومن الممكن أن يصعد إلى النهائي، هناك خناقة بين وكلاء اللاعبين لترشيح مدرب جديد للزمالك".

واختتم حديثه قائلا: "الزمالك كان يتحدث مع باتشيكو ويفاوضه لخلافة باتريس كارتيرون".

وكان كارتيرون رحل عن الزمالك لتدريب التعاون السعودي.
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