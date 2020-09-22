أكاديمية البحث العلمي تعلن تدريب شبكة العلوم النووية للطلاب عن بعد

أ علنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال شبكة العلوم النووية وهي إحدى الشبكات القومية العلمية التي أنشأتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن التدريب الدولي للطلاب عن بُعد (INTEREST).





وأوضحت أن ذلك يأتي في ضوء الإتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعهد المتحد للأبحاث النووية Joint Institute for Nuclear Research(JINR)، وسيتم عقد التدريب على مدار العام في موجات متكررة ، وتستمر كل موجة في من 4-6 أسابيع. من المقرر إطلاق الموجة الأولى في 5 أكتوبر 2020، البرنامج مخصص لطلاب العلوم / الهندسة / تكنولوجيا المعلومات من جميع أنحاء العالم بدءًا من عامهم الثاني بعد التسجيل للدكتوراة.













وأشارت إلى أن التسجيل متاح من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج Interest.jinr.ru في الفترة من 7 سبتمبر وحتى 23 سبتمبر الجاري، وذلك فى إطار تبنى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا إستراتيجية بناء الشبكات العلمية لتنشيط البحث والدراسات العلمية أنشات شبكة العلوم النووية NNS/ASRT للتنسيق بين الهيئات البحثية في مصر والخارج خاصةً المجتمعات والهيئات التى إستفادت من الأبحاث والدراسات في العلوم النووية.





وتضم هذه الشبكة عددا من الشبكات الفرعية التي تعمل في مجالات العلوم النووية، وذلك وفقًا للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية مع المراكز البحثية العالمية المتقدمة بهدف نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا المتقدمة للمجتمعات العلمية المصرية، علاوة على بناء القدرات.





ولمزيد من المعلومات برجاء زيارة الموقع الإلكتروني: http://interest.jinr.ru/index.php?view_wave=1