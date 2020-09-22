AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أكاديمية البحث العلمي تعلن تدريب شبكة العلوم النووية للطلاب عن بعد

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:15 ص
كاديمية البحث العلمي
كاديمية البحث العلمي والتكنولوجي
Advertisements
نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال شبكة العلوم النووية وهي إحدى الشبكات القومية العلمية التي أنشأتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن التدريب الدولي للطلاب عن بُعد (INTEREST).

وأوضحت أن ذلك يأتي في ضوء الإتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعهد المتحد للأبحاث النووية Joint Institute for Nuclear Research(JINR)، وسيتم عقد التدريب على مدار العام في موجات متكررة ، وتستمر كل موجة في من 4-6 أسابيع. من المقرر إطلاق الموجة الأولى في  5 أكتوبر 2020، البرنامج مخصص لطلاب العلوم / الهندسة / تكنولوجيا المعلومات من جميع أنحاء العالم بدءًا من عامهم الثاني بعد التسجيل للدكتوراة.



وأشارت إلى أن التسجيل متاح من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج Interest.jinr.ru في الفترة  من 7 سبتمبر وحتى 23 سبتمبر الجاري، وذلك فى إطار تبنى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا إستراتيجية بناء الشبكات العلمية لتنشيط البحث والدراسات العلمية أنشات شبكة العلوم النووية NNS/ASRT للتنسيق بين الهيئات البحثية في مصر والخارج خاصةً المجتمعات والهيئات التى إستفادت من الأبحاث والدراسات في العلوم النووية.

وتضم هذه الشبكة عددا من الشبكات الفرعية التي تعمل في مجالات العلوم النووية، وذلك وفقًا للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية مع المراكز البحثية العالمية المتقدمة بهدف نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا المتقدمة للمجتمعات العلمية المصرية، علاوة على بناء القدرات. 

ولمزيد من المعلومات برجاء زيارة الموقع الإلكتروني: http://interest.jinr.ru/index.php?view_wave=1
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحث العلمي تعلن عن منحة على مشاريع أبحاث التكنولوجيا الحيوية ASRT-NBNE

فوز علوم المنصورة بمشروع بحثي مع معهد دوبنا الروسي للعلوم النووية

البحث العلمي تقدم منحة على مشاريع أبحاث التكنولوجيا الحيوية ASRT-NBNE

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 22 - 9 - 2020

آراء الفقهاء في حكم النمص للنساء .. عالم أزهري يوضح |شاهد

تراجع أسعار الذهب بقيمة 12 جنيها.. وعيار 21 بـ828 جنيها للجرام

مشوار الصعود لـ الدوري الممتاز.. سيراميكا كليوباترا في مواجهة قوية أمام كوكاكولا

أهم الأخبار.. إجراءات حكومية جديدة بشأن كورونا.. شتائم واتهامات متبادلة بين محمد علي والإخوان.. وتفاصيل مفاوضات الأهلي وبيراميدز لـ ضم محمد إبراهيم

عيار 24 بـ 952 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22-9-2020

AdvertisementS

لم تسجل هذا المستوى في تاريخها.. تفاصيل أكبر انهيار لـ الليرة التركية

في عيد ميلاد أسامة عباس.. حقيقة خطوبته لـ سوزان مبارك

بقالها 5 شهور.. تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على «عم عاشور» بسوهاج

متعملش عقلك بعقله يا ابني.. شوبير يوجه رسالة قوية لـ مرتضى منصور.. شاهد

بشورت جينز.. شاهد بسمة وهبة بإطلالة كاجوال أثناء التسوق بلندن

أخبار الرياضة.. رسالة صادمة من شوبير لـ مرتضى منصور.. كارتيرون يقترب من الرحيل عن التعاون السعودي.. فيريرا يكشف سبب اعتذاره عن قيادة الزمالك

فايلر يستبعد عناصر الأهلي الأساسيين أمام نادي مصر لهذا السبب

تراجع أسعار الذهب بقيمة 12 جنيها.. وعيار 21 بـ828 جنيها للجرام

الدولار يسجل 15.7 جنيها.. أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم

مرتضى منصور يوجه رسالة لـ قناة الأهلي وأشرف صبحي.. ويعلق على هزيمة التعاون بسداسية مع كارتيرون

بعد خسارته مع التعاون بـ6 أهداف.. رد فعل الجماهير على أداء كارتيرون

بعد فشل دعواته التخريبية.. المقاول الهارب محمد علي يقضي سهرته مع إحدى الفتيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم وجود 3 من أفراد عائلته.. طفل يطلق النار على نفسه في أمريكا

أرخص سيارة زيرو في مصر.. صور

بشورت جينز.. شاهد بسمة وهبة بإطلالة كاجوال أثناء التسوق بلندن