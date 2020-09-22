الأهلي مؤهل لتحطيم 3 أرقام قياسية في الدوري هذا الموسم.. تفاصيل

قدم الإعلامي أيمن جابر، التهنئة لـ النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي بعد الفوز بـ لقب الدوري قبل انتهاء الموسم بـ 7 أسابيع.





وأضاف خلال تقديمه برنامج " صناع بلدنا" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الأهلي من الممكن أن يحقق ثلاث أرقام قياسية جديدة فى الفترة المقبلة.





ولفت إلى أن الأرقام الجديدة هي : " من الممكن يصل لـ النقطة 84 وهذا رقم لم يصل له أى بطل بالدوري ، ومن الممكن أن يحقق الأهلي رقم قياسي فى تحقيق الأهداف وذلك بعد أن يصل لـ الهدف 75".





وأوضح أن الأهلي من الممكن أن يحقق 26 انتصارا بالدوري، وهذا سيكسر رقم الزمالك بتحقيقه 23 انتصار بالدوري من قبل".