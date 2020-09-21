أخبار الأهلي.. حسام حسن قريبا في قناة النادي.. طائرة الرجال تكتسح الزمالك 3\0.. النادي يشكو النجم الساحلي والاتحاد التونسي لـ الفيفا

نشر موقع "صدى البلد"، اليوم الإثنين ، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:
كشفت مصادر خاصة عن ظهور الأسطورة حسام حسن النجم التاريخي للنادى الأهلي عبر قناة النادي خلال الفترة القليلة المقبلة .
لا صوت يعلو داخل الشارع الكروى فى مصر خلال الوقت الحالى فوق موسم الانتقالات الصيفية بين الأندية ، وموقف الأهلى والزمالك من ضم عدد من اللاعبين للتدعيم بشكل جيد قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد.
حقق الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي الشوط الثاني فوزا غاليا علي الزمالك بنتيجة ٣-٠ فى عدد الأشواط في نصف نهائي كأس مصر، علي صالة الصيد 6 أكتوبر.
أبدت برابرا جونزاليز، الرئيس التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني، سعادتها بزيارة مقر النادي الأهلي بالجزيرة اليوم، مؤكدة أنها لحظة تاريخية بالنسبة لها أن يتواجد داخل نادي القرن.
استقبلت إدارة النادي الأهلي اليوم الاثنين، بالمقر الرئيسي بالجزيرة وفدًا من نادي سيمبا التنزاني الذي ضم كلا من: «بربرا جونزاليز» الرئيس التنفيذي، و«مالومو إيرك»، عضو مجلس الإدارة، في زيارة رسمية للاستفادة من خبرات الأهلي في كافة المجالات الرياضية والتسويقية، والإعلانية والإعلامية، وتعزيزًا للدور الإيجابي للأهلي في دعم الأندية الإفريقية الشقيقة.
تقدم النادي الأهلي بشكوى جديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد النجم الساحلي التونسي بسبب إشراكه المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي في مباريات الدوري المحلي دون دفع الغرامة المقررة.