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رياضة

الأهلي يستقبل وفد سيمبا التنزاني

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:05 م
الاهلي يستقبل وفد
الاهلي يستقبل وفد سيمبا التنزاني
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عبدالحكيم أبوعلم- محمد سمير
استقبلت إدارة النادي الأهلي  اليوم الاثنين، بالمقر الرئيسي بالجزيرة وفدًا من نادي سيمبا التنزاني الذي ضم كلا من: «بربرا جونزاليز» الرئيس التنفيذي، و«مالومو إيرك»، عضو مجلس الإدارة، في زيارة رسمية للاستفادة من خبرات الأهلي في كافة المجالات الرياضية والتسويقية، والإعلانية والإعلامية، وتعزيزًا للدور الإيجابي للأهلي في دعم الأندية الإفريقية الشقيقة.


رافق الوفد خلال جولته، حنان الزيني، مدير التراخيص واللوائح بالنادي، والتي اصطحبت الوفد لتفقد جميع المنشآت ودولاب البطولات التاريخي، بالإضافة إلى استاد التتش، وصالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء ومجمع حمامات السباحة، كما استكمل جولته عصر اليوم في فرع النادي بمدينة نصر.
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