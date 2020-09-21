الأهلي يستقبل وفد سيمبا التنزاني

استقبلت إدارة النادي الأهلي اليوم الاثنين، بالمقر الرئيسي بالجزيرة وفدًا من نادي سيمبا التنزاني الذي ضم كلا من: «بربرا جونزاليز» الرئيس التنفيذي، و«مالومو إيرك»، عضو مجلس الإدارة، في زيارة رسمية للاستفادة من خبرات الأهلي في كافة المجالات الرياضية والتسويقية، والإعلانية والإعلامية، وتعزيزًا للدور الإيجابي للأهلي في دعم الأندية الإفريقية الشقيقة.
رافق الوفد خلال جولته، حنان الزيني، مدير التراخيص واللوائح بالنادي، والتي اصطحبت الوفد لتفقد جميع المنشآت ودولاب البطولات التاريخي، بالإضافة إلى استاد التتش، وصالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء ومجمع حمامات السباحة، كما استكمل جولته عصر اليوم في فرع النادي بمدينة نصر.