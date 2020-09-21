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رياضة

ميركاتو القطبين .. بالأسماء 8 صفقات تنتظر التوقيع الرسمي في الأهلي والزمالك

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:01 م
الخطيب ومرتضى منصور
الخطيب ومرتضى منصور رئاسي الأهلي والزمالك
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عمرو الحلواني
لا صوت يعلو داخل الشارع الكروى فى مصر خلال الوقت الحالى فوق موسم الانتقالات الصيفية بين الأندية ، وموقف الأهلى والزمالك من ضم عدد من اللاعبين للتدعيم بشكل جيد قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد.

ويسعى الأهلى والزمالك دائما خلال فترة الانتقالات الخاصة باللاعبين إلى البحث عن أفضل العناصر الممكنة سواء من الدوري المصري أو الدوريات الأخرى لتدعيم الصفوف بشكل مميز ومواصلة المنافسة على كافة البطولات المختلفة .

وشهدت الأيام القليلة الماضية تكثيف المفاوضات من قبل الأهلى والزمالك مع عدد من اللاعبين البارزين للحصول على خدماتهما وتدعيم الصفوف بأفضل العناصر الممكنة .

ويكثف الأهلى من مفاوضاته الآن مع النجم الجزائري يوسف البلايلى لحسم ضمه وانهاء المفاوضات مع فريقه أهلى جدة السعودى ، ونجح الأهلى فى الحصول على موافقة البلايلى للعب فى القلعة الحمراء ، ويتبقي وصول الأهلى إلى اتفاق نهائى مع أهلى جدة .

وهو الأمر نفسه بالنسبة لمحمد إبراهيم صانع ألعاب مصر للمقاصة والذى دخل الأهلى معه فى مفاوضات قوية أيضا لضمه فى الميركاتو الصيفي ، وتبقي خطوة واحدة لحسم الامر بشكل رسمي ، وهو الوصول إلى اتفاق نهائى مع المقاصة .

وأيضا اقترب كريم فؤاد الظهير الأيمن لإنبي المعار من النجوم من الانتقال إلى الاهلى بعد وصول المفاوضات بينه وبين الأهلى إلى تقدم كبير ، وأيضا الدولى المغربي بدر بانون مدافع الرجاء المغربي وهو الأمر نفسه بالنسبة لـ أسامة جلال مدافع إنبي .

وفى الزمالك ، رفع مسئولو القلعة البيضاء حالة الطوارىء القصوي لحسم ضم الثلاثي نبيل عماد دونجا ورجب بكار وعبدالله البكري من بيراميدز ، وتشهد الفترة الحالية مفاوضات مكثفة من قبل بيراميدز مع إدارة بيراميدز لحسم ضمهم .
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