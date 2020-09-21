طائرة رجال الأهلي تكتسح الزمالك 3\0 وتتأهل لنهائي كأس مصر

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي الشوط الثاني فوزا غاليا علي الزمالك بنتيجة ٣-٠ فى عدد الأشواط في نصف نهائي كأس مصر، علي صالة الصيد 6 أكتوبر.
وتقدم الأهلي فى الشوط الأول بنتيجة ٢٥-١٧ وحافظ علي تفوقه في الشوط الثاني الذي انتهي بنتيجة ٢٥-١٦ وواصل اكتساحه للأبيض فى الشوط الثالث والفوز بنتيجة ٢٥-٢٢ .
ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي مع فريق طلائع الجيش فى نهائي البطولة الذي سيقام يوم الأربعاء المقبل.
وكان الأهلي تأهل إلي نصف النهائي بالفوز على الشمس تلاثة أشواط دون رد، فيما صعد الزمالك بعد انتصاره على الداخلية ثلاثة أشواط مقابل شوط.