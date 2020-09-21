AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طائرة رجال الأهلي تكتسح الزمالك 3\0 وتتأهل لنهائي كأس مصر

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:43 م
طائرة الأهلي
طائرة الأهلي
Advertisements
محمد سمير
حقق الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي الشوط الثاني  فوزا غاليا علي الزمالك بنتيجة ٣-٠ فى عدد الأشواط في نصف نهائي كأس مصر، علي صالة الصيد 6 أكتوبر.

وتقدم الأهلي فى الشوط الأول بنتيجة ٢٥-١٧ وحافظ علي تفوقه في الشوط الثاني الذي انتهي بنتيجة ٢٥-١٦ وواصل اكتساحه للأبيض فى الشوط الثالث والفوز بنتيجة ٢٥-٢٢ .

ومن المقرر أن يلتقي  فريق الأهلي مع فريق طلائع الجيش فى نهائي البطولة الذي سيقام يوم الأربعاء المقبل.

وكان الأهلي تأهل إلي نصف النهائي بالفوز على الشمس تلاثة أشواط دون رد، فيما صعد الزمالك بعد انتصاره على الداخلية ثلاثة أشواط مقابل شوط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يدافع عن لقبه أمام الزمالك فى نصف نهائى كأس مصر للكرة الطائرة

الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي ببطولة الدوري ‏

الأهلي ينهي الشوط الأول متفوقا على الزمالك في كرة الطائرة

الزمالك يتعادل مع الأهلي 25 - 25 في الطائرة

الزمالك ينهي الشوط الثالث متفوقا على الأهلي بالكرة الطائرة

طائرة الزمالك يفوز على الأهلي 3-1 في الدوري

ترشيحاتنا

بمكياج جذاب.. هنا شيحة تبرز جمالها بهذه الإطلالة

من فاتته صلاة العصر وأذن عليه المغرب.. يحرم من 6 نعم في الدنيا

سعر فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2020 اليوم في مصر.. صور

تسريحة الغسيل.. إيمى سمير غانم تثير الجدل فى أحدث ظهور بالبيجامة

الرئيس السيسي يوجه بتخصيص 50 مليون جنيه لتعظيم جودة المنتجات في الصعيد

راقب أي تغييرات.. علامات بالأصابع تدل على الإصابة بسرطان الرئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات طبيعية.. وصفة هندية لتفتيح البشرة بعد التعرض للشمس

بعد 114 سنة من تشريح دماغها.. أوغست ديتر كلمة السر في اكتشاف الزهايمر

قريبا في مصر.. السيارة ايجل eagle ix5 .. صور