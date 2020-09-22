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رياضة

تامر عبدالحميد: كنت أعلم برحيل كارتيرون عن الزمالك منذ 3 أشهر.. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 01:27 ص
تامر عبدالحميد
تامر عبدالحميد
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حسن العمدة
قال تامر عبدالحميد، لاعب الزمالك السابق، إنه كان يعلم بقرار المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، بالرحيل عن القلعة البيضاء منذ ثلاثة أشهر.

وأضاف تامر عبدالحميد ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن كارتيرون لم يوفق إلى الآن مع التعاون السعودي؛ بسبب طريقه مع الزمالك.

وأكد تامر عبدالحميد، إن أحد المقربين من باتريس كارتيرون، أخبره منذ ثلاثة أشهر برغبة المدرب الفرنسي فى الرحيل عن ميت عقبة رغم موافقته على تمديد تعاقده مع الزمالك، خاصة وأنه لم يكن يمتلك عرضا آخر وقتها، وبمجرد حصوله على العرض؛ دفع الشرط الجزائى ورحل.

وأوضح تامر عبدالحميد، أنه- ومن خلال قناته على يوتيوب- أشاد بإدارة الزمالك، وطريقة تعاملها مع الفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك رغم الخلاف الدائر بينهما، مشددا إن الزمالك بات مطمعا للمدربين الأجانب، وعلى إدارة النادي الأبيض أن تضع شروطها أمام هؤلاء المدربين، مضيفا إن أى مدرب فى العالم يتمني قيادة الزمالك، فى الوقت الحالى.

واختتم :" لن اعمل فى الزمالك، سواء فى القناة أو غيره، وسعيد بدعوة مرتضى منصور، للمصالحة معي، لأنها لم تأتى من ضعف ولكن من مركز قوة، ولكننى لن أقبل بهذه الدعوة،  لايوجد خلاف شخصي بيننا، وأسلوبي يعتمد على الانتقاد وهذا لن يتغير، وبالطبع هذا لن يجعلنى استمر فى العمل بالزمالك".
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