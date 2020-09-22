AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البرازيل تسجل أكثر من 137 ألف حالة وفاة بسبب كورونا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:42 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
Advertisements
شريف سيد
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، لأكثر من 137 ألف حالة وفاة، عقب تسجيل 377 حالة وفاة جديدة في البلاد. 

كما سجلت الصحة البرازيلية 13 ألفا و439 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات في البرازيل 4 ملايين و558 ألفا و68 حالة حتى الان. 

وسجلت البرازيل منذ الأسبوع الأول من سبتمبر انخفاضا ملحوظا في أعداد إصابات ووفيات كورونا. 

ووافق تحالف يضم 156 دولة على صفقة "تاريخية" تسمح لمنظمة الصحة العالمية بالتوزيع السريع لأي لقاحات جديدة لعلاج فيروس كورونا وبنسبة تصل إلى 3٪ من تعداد سكان الدول المشاركة.

وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن خطة تخصيص لقاح فيروس كورونا بقيادة منظمة الصحة العالمية تضمن مشاركة الأبحاث وشراء وتوزيع أي لقاح جديد بالتساوي بين الدول الغنية والدول النامية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرازيل تسجل تراجعا طفيفا في إصابات ووفيات كورونا

البرازيل تسجل أكثر من 45 ألف إصابة و1088 وفاة جديدة بـ كورونا

لأول مرة.. البرازيل تسجل انخفاضا كبيرا في أعداد وفيات كورونا

البرازيل تسجل 50 ألف إصابة جديدة بـ كورونا وأكثر من 900 وفاة

البرازيل تسجل أكثر من 41 ألف إصابة و758 وفاة جديدة بـ فيروس كورونا

البرازيل تعلن حصيلة إصابات ووفيات كورونا

ترشيحاتنا

بالمستندات .. مصروفات المدارس لعام 2021 بعد اعتمادها من وزير التعليم

حقيقة وقوع اشتباكات بين أهالي منفلوط والشرطة .. مصدر أمني يرد

كنت بدبح في العيد.. أشرف عبد الباقي يكشف تفاصيل يوم وفاة علاء ولي الدين.. فيديو

علاج سحر تعطيل الزواج بـ9 آيات من سورة البقرة.. حتى لا ترى شريكك شيطانا

نشرة الصحة والمرأة.. مشاهير عانوا من الزهايمر.. وياسمين صبري بإطلالة رياضية

الري: الدولة وضعت خطة مسبقة للتعامل مع الفيضانات المتوقعة ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تفاصيل جديدة تكشف عن بي إم دبليو M3 القادمة

باقتلاع الجدار من مكانه.. سرقة غريبة لـ لوحة شهيرة للفنان بانكسي.. صور

تعرف على تفاصيل سكوتر SYM الخاص بالشباب.. صور