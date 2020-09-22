انتشار الكلاب الضالة شكوى سكان شارع عز الدين بحى شبرا الخيمة

شكا المواطن أحمد حسن جمعة المقيم فى شارع ناصر التابعة لحى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة .





ويقول فى رسالته: نعاني من انتشار الكلاب الضالة التي تعمل على مهاجمة السكان وعقرت العديد منهم فضلا عن الإزعاج المستمر بسبب النباح ليلا ،مطالبا بضرورة التخلص منها حرصا على راحة السكان ومنع الإزعاج بجانب حمابتهم من هجوم الكلاب الضالة.





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