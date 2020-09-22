AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

انتشار الكلاب الضالة شكوى سكان شارع عز الدين بحى شبرا الخيمة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:01 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكا المواطن أحمد حسن جمعة المقيم فى شارع ناصر التابعة لحى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة .

ويقول فى رسالته: نعاني من انتشار الكلاب الضالة  التي تعمل على مهاجمة السكان وعقرت العديد منهم فضلا عن الإزعاج المستمر بسبب النباح ليلا ،مطالبا بضرورة التخلص منها حرصا على راحة السكان ومنع الإزعاج بجانب حمابتهم من هجوم الكلاب الضالة.

اقرأ أيضا 


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكان المشروع الامريكى بمجاورة 4 فى حلوان يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة

انتشار الكلاب الضالة بقرية أشروبة فى المنيا يثير فزع الأهالى

انتشار الكلاب الضالة يثير فزع سكان زهراء مدينة نصر

سكان الحى الثامن بمدينة نصر يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة

أهالى بشتيل بالجيزة يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة

انتشار الكلاب الضالة يثير فزع سكان حى البنفسج بالتجمع الأول

ترشيحاتنا

في عيد زواجهما الـ85.. نصائح ذهبية من زوجين معمرين لحياة زوجية سعيدة ومديدة

فوائد عصير القصب .. مزايا خارقة غير مقاومته لـ الأملاح

خاص| تفاصيل العرض المغربي للتعاقد مع جيرالدو

هل يشترط في العقيقة شاتان للذكر أم تجوز واحدة .. أمين الفتوى يجيب

مقرها القاهرة..وزراء منتدى غاز المتوسط يوقعون ميثاق تحويله لمنظمة إقليمية

لأول مرة منذ 1944.. كورونا يحرم الفائزين من حفل جائزة نوبل هذا العام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل التدخين يضر بصحة القلب؟.. جمال شعبان يجيب

بكتف واحد.. شقيقة هنا الزاهد تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

في عيد زواجهما الـ85.. نصائح ذهبية من زوجين معمرين لحياة زوجية سعيدة ومديدة