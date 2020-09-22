منها الميزان والعقرب.. عبير فؤاد تكشف عن حركة الشمس اليوم لصالح هذه الأبراج

ودَّعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، اليوم، فصل الصيف؛ ليبدأ الخريف، من خلال منشور لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت خبيرة الأبراج، اليوم الثلاثاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠.. تنتقل الشمس لبرج الميزان في تمام الساعة ٣:٣١ العصر بتوقيت القاهرة (١:٣٠ ظهرا بتوقيت جرينتش).. حينئذ سوف تتعامد الشمس تمامًا على خط الاستواء إيذانًا ببدء فصل الخريف، سُمي هذا الوقت بالاعتدال_الخريفي لأن الليل والنهار فيه يتساويان في الطول، في الفترة المقبلة سوف يبدأ الليل في الحصول على عدد ساعات أطول مع الأيام، سوف تبرد درجات الحرارة شيئًا فشيئًا وتصبح الأمور أكثر هدوءً. سوف يبدأ سكان أقصى شمال العالم في التجهيز لليل طويل طوله ستة أشهر، كذلك سوف تتجهز بعض أنواع الحيوانات لبيات شتوي طويل، وسوف تهاجر أنواع من الطيور إلى بيئات جنوبية أكثر دفئًا، وسوف تستمر الحياة. في النصف الشمالي للأرض يبدأ الخريف. لكن في النصف الجنوبي من الأرض يبدأ فصل الربيع!

وأضافت بعد الغروب، اخرج للبحث باتجاه الغرب عن عطارد المائل للون الأصفر واقفًا إلى جوار جرم آخر لامع مائل للأبيض، هذا هو ألمع نجوم برج_العذراء Virgo، ويسمى Spica "السماك الأعزل"، إنها أقرب مسافة بين "عطارد" و"السماك الأعزل" هذا العام، المشهد بديع ويستحق أن تبذل جهدًا لرصده، لأنه سيتواجد قريبًا جدًا من الأفق. السما كـالأعزل يبتعد عنا 270 سنة ضوئية تقريبًا، لكنه رغم ذلك يقتنص ترتيبًا متقدمًا في قائمة ألمع نجوم السماء، والسبب هو أن شدة سطوع النجم تفوق الشمس بـ 2000 مرة، فهو عملاق أزرق، وبالتالي فهو يحرق هيدروجينه بسرعة شديدة، لذلك هو قصير العمر. درجة حرارة سطح "السماك الأعزل" تصل إلى 23 ألف درجة تقريبًا مقارنة بحوالي 6 آلاف درجة فقط لسطح الشمس.

واشارت إلى أكثر الأبراج استفادة من وجود الشمس في الميزان حتى ٢٢ أكتوبر: برج الميزان والدلو والجوزاء والقوس والأسد.

ونوهت إلى أن الأبراج التي يجب عليها الانتباه حتى ٢٢ أكتوبر؛ هي: السرطان والحمل والعقرب.