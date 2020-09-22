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عضو لجنة الزراعة بالبرلمان: محسوبيات ورشاوى ببعض المحليات تعوق عددا كبيرا من الفلاحين عن سداد مقابل التصالح.. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:56 ص
رائف تمراز عضو مجلس
رائف تمراز عضو مجلس النواب
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محمود محسن
قال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إننا نحيي الشعب المصري الذي دائما ما يحبط كل مخططات قوى الشر من تحريض جماعة الإخوان، مؤكدا أنها تجعله يزداد صلابة في مواجهة الإهاب، والسعي نحو التنمية الحديثة,

وأضاف تمراز، خلال لقاء له لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى، أن أغلب مشاكل البناء على الأرض الزراعية، موجودة في الريف، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الفلاحين قاموا بالبناء على الأراضي الزراعية بسبب بعد المسافة في البناء، والذي تم من الدولة فى المدن الجديدة.

ونوه عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن الفلاحين قاموا بالبناء؛ حتى تكون الأسرة متواجدة بنفس المكان، مؤكدا أن مشاكل التصالح للفلاحين تتمثل في تقاعس من الأجهزة المحلية، وعدم اتساع المكاتب التكنولوجية التي تستقبلهم.

وأشار تمراز إلى أن هناك محسوبيات ورشاوى تتم  ببعض المحليات وتعوق عددا كبيرا من الفلاحين، من عدم قدرتهم على سداد مخالفات التصالح.
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