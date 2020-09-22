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فن

في عيد ميلاد مصطفى قمر.. حقيقة زواجه من مروة عبد المنعم

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:14 ص
مصطفى قمر ومروة عبد
مصطفى قمر ومروة عبد المنعم
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سعيد فراج
يحتفل اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر، الفنان مصطفى قمر، بعيد ميلاده الـ54، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1966، بمدينة الإسكندرية، التي نشأ فيها مع والده الذي كان يعمل مهندسًا.

ولدى مصطفى قمر، أربعه أخوة، هم: (ياسر، أحمد، أماني، عبير)، وانتسب إلى كلية التجارة، قسم إدارة أعمال، بجامعة الإسكندرية، واتخذ مدرجاتها وسيلة كي يثبت موهبته، وكان رفيق عمره الموزع حميد الشاعري، وهو أول من أقنعه بالانتقال للعيش في القاهرة؛ ليبدأ رحلة حفر اسمه في ساحة الغناء، بعد أن تعرفا على بعضهما خلال حفلة على شاطئ العجمي.

وفي عام 2017، لاحقت مصطفى قمر، شائعة زواجه من الفنانة مروة عبد المنعم، وذلك بعدما نشر مجموعة صور معها عبر حسابه على انستجرام، وعلق قمر على الصور وكتب: «أنا ومروة العسل القمراية وعمل جديد مفاجأة استنونا قريبًا.. منوّرة العمل يامرمورة يا أختي الغالية». 

وفور انتشار الصور إنتشرت شائعة ارتباط مصطفى قمر، ومروة عبد المنعم على صفحات التواصل الاجتماعى لكن الحقيقة عكس ذلك حيث كان يجمعهم عمل فنى جديد.
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