أخبار الفن .. مشهد جرئ من شارع شيكاغو .. نقل عايدة كامل إلى المستشفى .. وفاة عم مصطفى قمر

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير الآتي:





اثار المسلسل السورى ​شارع شيكاغو​ حالة من الجدل الواسع مجددا فبعد أن طالت انتقادات عديدة بوستر المسلسل الذي يظهر قبلة ​ سلاف فواخرجي​ و​مهيار خضور​ واللفظ الخارج الذي قيل في إحدى الحلقات جاءت هذه المرة بسبب مشهد جرئ وهو مشهد "تقبيل قدم أمل عرفة من جانب أحد أبطال العمل".





يحتفل اليوم الفنان كريم عبد العزيز بعيد ميلاده وهو أحد نجوم الشباك فى السينما والذى قدم عديد من الاعمال الفنية التى نالت اعجاب الجمهور.





نشرت الفنانة عايدة كامل، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن دخولها المستشفى بعد تعرضها إلى وعكة صحية شديدة.





اثارت النجمة العالمية امبر هيرد حالة، من الجدل وذلك اثناء تواجدها داخل مسجد باسطنبول حيث تقضى اجازتها فى تركيا وذلك بعد قضائها ايام فى مدينة بودروم الساحلية.



