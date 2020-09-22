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أخبار العالم

صحيفة بريطانية: جونسون سيحث شعبه على العمل من المنزل للحد من انتشار كورونا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:18 ص
رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا
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شيماء مصطفى
أفادت صحيفة "تيلجراف" البريطانية بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيحث شعبه اليوم الثلاثاء على العمل من المنزل قدر الإمكان لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وحسب مصادر الصحيفة، فإن جونسون كان حذر أعضاء البرلمان من أن الأمر سيتطلب إجراءات أكثر صرامة في وقت لاحق إن لم تتخذ الآن.

ومن المتوقع أن يوجه بوريس جونسون الثلاثاء خطابا إلى البرلمان والأمة، ليعلن عن إجراءات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد عودة ارتفاع عدد الإصابات في المملكة المتحدة في الفترة الأخيرة.

وسيرأس رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع طارئ له مع فريق "كوبرا" الخاص بفيروس كورونا، وذلك بعد 4 أشهر، في إشارة أخرى إلى أن هناك إجراءات جديدة على غرار الإغلاق في الطريق.

وسجلت المملكة المتحدة أكثر من 4.3 ألف إصابة أمس الاثنين بعد نحو 3.9 ألف إصابة يوم الأحد.

فيما أعرب رئيس الوزراء البريطاني الجمعة الماضي، عن مخاوفه بشأن الموجة الثانية من كورونا، فضلا عن تحذير كبير المستشارين العلميين في بريطانيا، باتريك فالانس، من أن "عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة أصبح يتزايد كل سبعة أيام تقريبًا".

وأضاف "إذا استمر هذا المعدل في النمو بلا هوادة فبحلول منتصف أكتوبر، سينتهي الأمر إلى ما يقرب من 50000 حالة وفاة في اليوم".
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