الأرصاد: نقوم بتنسيق مباشر مع المسؤولين لتجنب أضرار السيول المحتملة.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية ، إن فصل الخريف هو أحد فصول سقوط الأمطار بغزارة ، موضحا أن الخريف في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، تشهد حالات مختلفة تصل للسيول في بعض الأوقات .





وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" ، المذاع على فضائية الأولى ، أن الطبيعة الجغرافية المرتفعة تتسبب في سقوط الأمطار عليها ، ومن ثم تتساقط على الوادي والمنخفضات ، وتتسبب في سيول ، مؤكدا أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ناشدت كافة المسؤولين ، لأخذ الاستعدادات الكاملة لتطهير مخرات السيول .





وأشار "شاهين" ، إلى أنه من الضروري أخذ الحيطة والحذر ، لتجنب اضرار أية سيول حدثت في السنوات الماضية .





وأوضح أن الهيئة بدورها تقوم بإعلام المسؤولين للأخذ في الاعتبار أية سيول محتملة ، ولـ طمأنت المواطنين .