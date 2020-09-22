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الأرصاد: نقوم بتنسيق مباشر مع المسؤولين لتجنب أضرار السيول المحتملة.. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:43 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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نورهان رأفت
قال الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية ، إن فصل الخريف هو أحد فصول سقوط الأمطار بغزارة ، موضحا أن الخريف في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، تشهد حالات مختلفة تصل للسيول في بعض الأوقات .

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" ، المذاع على فضائية الأولى ،  أن الطبيعة الجغرافية المرتفعة تتسبب في سقوط الأمطار عليها ، ومن ثم تتساقط على الوادي والمنخفضات ، وتتسبب في سيول ، مؤكدا أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ناشدت كافة المسؤولين ، لأخذ الاستعدادات الكاملة لتطهير مخرات السيول .

وأشار "شاهين" ، إلى أنه من الضروري أخذ الحيطة والحذر ، لتجنب اضرار أية سيول حدثت في السنوات الماضية .

وأوضح أن الهيئة بدورها تقوم بإعلام المسؤولين للأخذ في الاعتبار أية سيول محتملة ، ولـ طمأنت المواطنين .
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