فنون تطبيقية حلوان تنظم ورشة عمل للتدريب على الحياكة وقص الباترون

نظمت وكالة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بالتعاون مع جمعية أضواء المستقبل للتنمية في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الجهتين ورشة عمل للتدريب على الحياكة وقص الباترون.





جاء ذلك برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية بالجامعة، وبإشراف الدكتورة داليا فكري جمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.









وجاءت هذه الورشة لتدريعدد من السيدات في مركز الخصوص على الحياكة وقص الباترون ليتقنوا حرفة يستطيعوا فيما بعد بدء مشروع صغير بها من أجل حياة كريمة لأهالي منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، كما ستتوالى ورش العمل في هذا المجال لمدة شهر ونصف.

القائم على التدريب من قسم الملابس الجاهزة المعيدة آية داوود، تحت قيادة الاستاذ الدكتورعبد الرحيم رمضان رئيس قسم الملابس الجاهزة.



