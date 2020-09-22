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رياضة

خاص| على طريقة بيراميدز .. شركة استثمارية تقترب من شراء نادي المقاصة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:50 م
محمد عبدالسلام رئيس
محمد عبدالسلام رئيس نادي المقاصة
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عمرو الحلوانى

اقتربت إحدى شركات الاستثمار فى مصر من شراء نادي مصر للمقاصة عقب انتهاء الموسم الكروى الجارى .

وتلقى مسئولو مصر للمقاصة عرضا قويا خلال الأيام القليلة الماضية من قبل إحدى شركات الاستثمار التابعة لأحد رجال الأعمال من أجل الاستحواذ على أسهم النادى والتعاقد معه بدلا من " شركة المقاصة " التى ينتهى التعقد معاها بنهاية الموسم الحالى .

وعلم " صدى البلد "  أن بيع المقاصة لإحدى شركات الاستثمار فى مصر أصبح مسألة وقت خاصة بعد الوضع المالى الصعب الذى يعيشه النادى فى الوقت الحالى ، وعدم وجود رغبة لدى شركة المقاصة فى تجديد التعاقد مع النادى والاستحواذ على أسهم به .

وفى حال نجاح شركة الاستثمار فى الحصول على شراء أسهم المقاصة فإن اسم النادي سيتغير ويصبح له اسم جديد على طريقة بيراميدز والأسيوطى .

 

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