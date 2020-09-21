محمد عبدالسلام رئيس المقاصة: مقدرش أقول لإيهاب جلال "لأ" .. محمد إبراهيم نجم جيله وهذا موقفنا من رحيله | حوار

يعد محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة واحدا من الشخصيات الرياضية المؤثرة فى كرة القدم المصرية على مدار السنوات الماضية بعدما نجح فى الوصول بـ نادي مصر للمقاصة إلى قمة الكرة خلال السنوات الماضية والمنافسة على المراكز الاولى بمسابقة الدوري وحصد المركز الثانى فى إحدى السنوات فى موسم مميز قدمه الفريق الفيومي.





ولم يتوقف نجاح " عبدالسلام " عند الجانب الفنى بالنسبة لتكوين فريق قوى " المقاصة " وأصبح يمثل خطورة على أى فريق يلعب أمامه بمسابقة الدوري ، بل نجح أيضا فى تحقيق استثمار كروي جيد ببيع مجموعة من أبرز اللاعبين لديه كل عام وتحقيق استفادة مالية لمواصلة دعم الفريق وجلب مجموعة من الصفقات القوية.







حرص " صدى البلد " على إجراء حوار خاص مع رئيس المقاصة للحديث عن كافة الموضوعات المتعلقة بالفريق فى الوقت الحالى وعلى رأسها مصير إيهاب جلال المدير الفنى للفريق ورحيل محمد إبراهيم نجم الفريق وحقيقة الأزمة المالية التى يواجهها الفريق الفيومي فى الوقت الحالى والذى جاء كالآتي:





فى البداية كيف ترى نتائج المقاصة فى الفترة الأخيرة ؟



الحمد لله ، أداء الفريق مميز فى الفترة الأخيرة ونجحنا فى تحقيق مجموعة من النتائج الجيدة ، وهذا الامر لم يأت من فراغ بل نتيجة مجهود كبيرمن قبل الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال واللاعبين ، وأوجه رسالة شكر خاصة إلى إيهاب جلال والذى جاء فى توقيت مهم لقيادة الفريق وحقق الهدف الأسمي وهو قيادة الفريق نحو المنطقة الأمنة بعد الموقف الصعب الذى كان عليه الفريق فى الدور الأول .





ما رأيك فى أداء الفريق فى مباراته الأخيرة أمام الأهلي ؟







قدمنا أداء رائعا امام الاهلى ونجح الفريق فى الظهور بشكل مميز ، وكنا أقرب للفوز بالمباراة لولا تسرع المهاجمين فى إنهاء الهجمات ، ولم اتفاجىء من أداءنا ، نحن الآن نمتلك كل مقومات الفوز على اى فريق فى الدوري بوجود إيهاب جلال وهذه المجموعة المميزة من اللاعبين .





جماهير الأهلى أبدت سعادتها بلافتة المقاصة والحرص على تكريم الأحمر بتتويجه بالدوري .. كيف تري ذلك ؟



فى الحقيقة ، حرصنا على الاحتفال بالأهلى كونه بطل المسابقة ، وهذا امر طبيعي ويجب أن يسود بين الجميع ، فهذه هى كرة القدم ومعناها الحقيقي ، وأشكر كافة الجماهير الاهلاوية على رد فعلها الإيجابي تجاه لافتة المقاصة .





أحاديث كثيرة تشير إلى رحيل إيهاب جلال عن المقاصة .. كيف ترى ذلك ؟



لا أعلم مصدر هذه الشائعات ولكنى أؤكد أن إيهاب جلال مستمر مع الفريق حتى نهاية عقده بنهاية الموسم الكروى الجارى ، ولدينا رغبة فى الإبقاء عليه بشكل مستمر مع المقاصة ، فهو المدرب الأبرز فى الكرة المصرية وتواجده معنا إضافة كبيرة دائما وأبدا .





وماذا عن عرض بيراميدز له ؟



لا أعلم شيئا عن عرض رسمي لبيراميدز للحصول على خدمات إيهاب جلال ، وأحب أن أوضح أن فى حال تلقى إيهاب جلال عرضا قويا من أى ناد " لن أقف أمامه " وسأوافق ، فهو لم يقصر معانا ونجح فى مهمته بشكل كامل حتى الآن بخلاف علاقتى المميزة به فهو كالجوهرة نتيجة القدرات الفنية التدريبية الرائعة التى يمتلكها بجانب شخصيته الرائعة .



ماذا عن محمد إبراهيم نجم الفريق ؟



فى الحقيقة أريد الإشارة إلى شىء مهم ، وهو إعجابي الشديد باحترافية اللاعب الكبير محمد إبراهيم ومجهوده الكبير فى الفترة الحالية مع الفريق ودوره المؤثر فى المكانة التى وصل إليها الفريق فى الوقت الحالى بجدول ترتيب الدوري ، وإبراهيم يثبت يوما تلو الأخر احترافيته الشديدة وأداءه الجيد رغم الكلام الكثير عليه وارتباط اسمه بالانتقال إلى أندية مثل الأهلى وبيراميدز وغيرها .





ما موقف المقاصة من رحيل " محمد إبراهيم " ؟



بالتأكيد بعد نهاية الموسم الكروى الجارى ، سننظر إلى كافة العروض التى تلقاها اللاعب فى الفترة الحالية وسنختار الأفضل بالنسبة له وللمقاصة ، وبالتأكيد رغبة اللاعب هى من ستكون الحاسمة فى حال تقارب العروض من بعضها من الناحية المالية .





هل يوجد شرط جزائي فى عقد محمد إبراهيم مع المقاصة؟







لا على الإطلاق ، فاللاعب عقده سارى مع المقاصة حتى نهاية الموسم الكروى المقبل ولا يوجد أى شرط جزائي فى عقده .





ماذا عن الازمة المالية داخل المقاصة ؟



فى الحقيقة نحن مثل أى ناد فى مصر تعرض لخسائر بسبب فيروس كورونا ، ولكن دفعنا جزءا كبيرا من مستحقات اللاعبين وعازمون على دفع الجزء الآخر خلال الفترة المقبلة ، ونعمل بقوة فى الوقت الحالى من أجل استقرار الوضع المادى داخل المقاصة كما كان عليه الأمر .





