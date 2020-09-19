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رياضة

محمود الخطيب يشكر رئيس مصر المقاصة بعد الاحتفاء بالأهلي

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:45 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي، على توجيه الشكر للواء محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر المقاصة، بعد المشهد الحضاري الذي شهده استاد القاهرة اليوم.

وأثني الخطيب علي موقف لاعبي المقاصة وقيامه بعمل ممر شرفي للاعبي الأهلي أبطال الدوري، قبل انطلاق المباراة، التي جمعت الفريقين مساء اليوم، في إطار منافسات الأسبوع الـ28 في البطولة، وتقديم الورود للفريق وتهنئته بالتتويج رسميًّا بلقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.

وأشاد الخطيب باللفتة الطيبة من مجلس إدارة مصر المقاصة، وحرصهم على إحضار «تورتة» في صالة كبار الزوار باستاد القاهرة، لتقديم التهنئة لمجلس إدارة الأهلي قبل انطلاق المباراة،  في ظل العلاقة الطيبة والتقدير المتبادل بين مجلسي إدارتي الناديين.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس الأهلي واللواء محمد عبد السلام، نظرًا لعدم تمكن الخطيب من حضور المباراة، بسبب معاناته من الام الظهر ونزلة برد حادة.

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