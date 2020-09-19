محمود الخطيب يشكر رئيس مصر المقاصة بعد الاحتفاء بالأهلي

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي، على توجيه الشكر للواء محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر المقاصة، بعد المشهد الحضاري الذي شهده استاد القاهرة اليوم.
وأثني الخطيب علي موقف لاعبي المقاصة وقيامه بعمل ممر شرفي للاعبي الأهلي أبطال الدوري، قبل انطلاق المباراة، التي جمعت الفريقين مساء اليوم، في إطار منافسات الأسبوع الـ28 في البطولة، وتقديم الورود للفريق وتهنئته بالتتويج رسميًّا بلقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.
وأشاد الخطيب باللفتة الطيبة من مجلس إدارة مصر المقاصة، وحرصهم على إحضار «تورتة» في صالة كبار الزوار باستاد القاهرة، لتقديم التهنئة لمجلس إدارة الأهلي قبل انطلاق المباراة، في ظل العلاقة الطيبة والتقدير المتبادل بين مجلسي إدارتي الناديين.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس الأهلي واللواء محمد عبد السلام، نظرًا لعدم تمكن الخطيب من حضور المباراة، بسبب معاناته من الام الظهر ونزلة برد حادة.