بقيمة 277 مليون جنيه.. تقديم 53 ألفا و431 طلب تصالح على مخالفات البناء بسوهاج

أكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن كل الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء شهدت خلال الأيام الماضية إقبالا كبيرًا من المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد التيسيرات التي أعلنتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية والتى من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، واستكمال الأوراق المطلوبة خلال شهرين.





وأشار أنه سيتم خصم 25% من قيمة مقابل التصالح في حالة السداد الفوري لمبلغ التصالح، والتى جاءت تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.





وقال "الفقي" إن كل المراكز والمدن والأحياء أعلنت تخفيضاتها في قيم التصالح بنسب تراوحت من 10% إلى 44 % في بعض الأماكن للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح والاستفادة من الفرصة الذهبية التي تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة أو الهدم.





وأشار إلى أن هناك 14 مركزًا تكنولوجيًا تم تخصيصها بالوحدات المحلية لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى تلقي الطلبات بالمجالس القروية تيسيرا على المواطنين، مشيرًا إلى قيام رؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية بالمرور الدوري لمتابعة ملف التصالح وسير العمل بكل الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء لسرعة حل وتذليل أى مشكلات قد تواجه المواطنين.





وأكد محافظ الإقليم حرص المحافظة على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء ومساعدتهم فى سرعة إنهاء الإجراءات مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين فى المنظومة وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات المقدمة وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات وإعطاء مقدم الطلب نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات الخاصة بالمخالفة.





وكشف عن أن إجمالي عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين في كل مراكز المحافظة بلغت 53 ألفا و431 طلبا حتى الآن، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء 277 مليون و634 جنيها حتى 22 سبتمبر الجاري، وذلك خلال مراحل تلقى طلبات التصالح سواء المرحلة الأولى أو الثانية التي بدأت منذ 15 يوليو الماضي.





وأوضح محافظ سوهاج أن جزءا كبيرا من المبالغ التى سيتم تحصيلها من التصالح فى مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وستعود نتائجها عليه مرة أخرى.





ودعا المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التى قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم، لافتًا إلى أن الدولة جادة فى منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة بكل المحافظات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى، كما تسعى لاسترداد حقوقها كاملة، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكل أنحاء المحافظة وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف.





ووجه كل القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد يوميًا على مدار اليوم في المكاتب لتلقى طلبات التصالح من المواطنين وعدم المغادرة من المكاتب في حال وجود مواطنين يرغبون فى تقديم طلبات التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.