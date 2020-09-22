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ديني

دعاء قبل الزواج .. ردده بيقين وتدبر يبارك الله لك في حياتك الزوجية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:33 م
دعاء قبل الزواج
دعاء قبل الزواج
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عبد الرحمن محمد
دعاء قبل الزواج يلجأ اليه الكثير من الشباب والفتيات قبل الزواج لتحل البركة على حياتهما واتمام هذه النعمة على أكمل وجه ، دعاء قبل الزواج بنفس مطمئنة وتضرع ويقين بأن الله قادر على كل شيء سيكون مستجاب بإذن الله عز وجل مع الحرص عدم بدء الحياة الزوجية بمعصية او ما يخالف شرع الله 

 ودعاء قبل الزواج لم يرد فيه كلمات محددة ولكن هناك أدعية عامة وشاملة ووافية وردت في السنة المحمدية حتى ولم ترد فإن الله عز وجل لا يرد طلب عبد تضرع إليه وتيقن ان الله لن يخذله .

 دعاء قبل الزواج 

هناك جملة من الآداب التي ينبغي مراعاتها في ليلة الدخله، وهي ليله ينبغي أن يسودها أسلوب الملاطفة والأُنس والتودد والبهجة، من هذه الآداب دعاء ليلة الدخله و دعاء الزواج، وهذه جملة آداب مفيدة للزوجين.

دعاء الزوجة قبل الزواج

اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيها اجمعني مع من تحب وترضى فى الدنيا والاخرة يا من أمره بين الكاف والنون ويقول للشئ كن فيكون, ارزقنى بزوج صالح وذرية صالحة تقر بهاعيني وعين أبي وأمي وكل من يهمه أمري يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد

وتقول أيضًا: أسئلك بعزك الذى لا يرام وبملكك الذى لايضام وبنور وجهك الذى ملأ أركان عرشك أن ترزقني الزوج الصالح الذى تحبه وترضاه لي وأرزقني منه بالذرية الصالحة والطيبةيا رب ارزقني ولا تحرمني واسترني ولا تفضحني وعفّني وحصنّي فى الدنيا والاخرةواكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك يا رحيم يا قادر يا ذا الجلال والاكرام أسألك أن ترزق بنات المسلمين بالازواج الصالحين عاجلا غير آجل إنك على ما تشاء قديراللهم اصلح زوجات المسلمين وازواج المسلمات وارزق شباب المسلمين وعف بنات المسلمات
 
دعاء الزوج قبل الزواج 

ينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها، ويقول ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادمًا فليأخذ بناصيتها، وليسمّ الله عز وجل، وليدع بالبركة، وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، أعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه

صلاة ركعتين ليلة الدخلة

يستحب للزوجين أن يصليا ركعتين، روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه قال لأبي حريز: مرها أن تصلي وراءك ركعتين وقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم فيَّ ، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير، وفرق بيننا إذا فرقت بخير.

دعاء ليلة الدخله (دعاء الجماع) 
روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنًا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه أن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدًا".


يفضل تقرءونه في قيام الليل وآخر ساعة من الجمعة وبين الآذان والأقامة لانها ساعات مباركة ، والدعاء قد يكون من بعض آيات القرآن الكريم كما ورد في سورة مريم عندما دعا سيدنا زكريا ربه وقال : " ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين " . وهذا الدعاء يصلح كـ دعاء تيسير الزواج أو يصلح لمن تاخر في الإنجاب ، ويقول بعض العلماء ان دعاء سيدنا زكريا من اراد الزواج فليواظب عليه ويكرره في السجود أثناء الصلاة وبين الأذان والإقامة وفي قيام الليل . وهناك ـأدعية أخرى منها .

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اللهمّ بحقّ قولك: (وَاللَّـهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ)، وبحقّ قولك: (إِنَّ اللَّـهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)، وقولك الحقّ: (بَدِيعُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ) .

اللهمّ اجمع بيننا بالحق، وافتح بيننا بالحق، وأنت الفتّاح العليم، وقولك: (وَاللَّـهُ جَعَلَ لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجًا وَجَعَلَ لَكُم مِن أَزواجِكُم بَنينَ وَحَفَدَةً) .
اللهم ارزقني زوجًا تقرّ به عيني وتقرّ بي عينه. اللهمّ إني أعوذ بك من تأخّر الزواج وبطئه، وأسألك أن ترزقني خيرًا ممّا استحق.

دعاء الزواج من شخص معين

«ربِّ أعنِّي ولا تُعِنْ عليَّ، وانصُرني ولا تنصُرْ عليَّ، وامكُر لي ولا تَمكُر عليَّ، واهدِني ويسِّرِ الهدى لي، وانصُرني على من بغَى عليَّ، ربِّ اجعَلني لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، لَكَ رَهَّابًا، لَكَ مُطيعًا، إليكَ مُخبتًا، إليكَ أوَّاهًا مُنيبًا، ربِّ تقبَّل تَوبَتي، واغسِل حَوبَتي، وأجِب دعوَتي، واهدِ قلبي، وسدِّد لساني، وثبِّت حجَّتي واسلُلْ سَخيمةَ قلبي».

دعاء الزواج من شخص تريده

«اللَّهمَّ إنِّي أَسألُك الثباتَ في الأمرِ، وأَسألُك عَزيمةَ الرُّشدِ، وأَسألُك شُكرَ نِعمتِك، وحُسْنَ عِبادتِك، وأَسألُك قَلْبًا سليمًا، ولِسانًا صادِقًا، وأَستغفِرُك لِما تَعلَمُ، وأَسألُك مِن خَيرِ ما تَعلَمُ، وأَعوذُ بك مِن شَرِّ ما تَعلَمُ».

«اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الهمِّ والحزنِ، والعجزِ والكسلِ، والبُخلِ والجُبنِ، وضَلَعِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ الرجال» «اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي».

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