دعاء قبل الزواج .. ردده بيقين وتدبر يبارك الله لك في حياتك الزوجية

دعاء قبل الزواج

هناك جملة من الآداب التي ينبغي مراعاتها في ليلة الدخله، وهي ليله ينبغي أن يسودها أسلوب الملاطفة والأُنس والتودد والبهجة، من هذه الآداب دعاء ليلة الدخله و دعاء الزواج، وهذه جملة آداب مفيدة للزوجين.





دعاء الزوجة قبل الزواج





اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيها اجمعني مع من تحب وترضى فى الدنيا والاخرة يا من أمره بين الكاف والنون ويقول للشئ كن فيكون, ارزقنى بزوج صالح وذرية صالحة تقر بهاعيني وعين أبي وأمي وكل من يهمه أمري يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد





وتقول أيضًا: أسئلك بعزك الذى لا يرام وبملكك الذى لايضام وبنور وجهك الذى ملأ أركان عرشك أن ترزقني الزوج الصالح الذى تحبه وترضاه لي وأرزقني منه بالذرية الصالحة والطيبةيا رب ارزقني ولا تحرمني واسترني ولا تفضحني وعفّني وحصنّي فى الدنيا والاخرةواكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك يا رحيم يا قادر يا ذا الجلال والاكرام أسألك أن ترزق بنات المسلمين بالازواج الصالحين عاجلا غير آجل إنك على ما تشاء قديراللهم اصلح زوجات المسلمين وازواج المسلمات وارزق شباب المسلمين وعف بنات المسلمات

دعاء الزوج قبل الزواج





ينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها، ويقول ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادمًا فليأخذ بناصيتها، وليسمّ الله عز وجل، وليدع بالبركة، وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، أعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه





صلاة ركعتين ليلة الدخلة





يستحب للزوجين أن يصليا ركعتين، روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه قال لأبي حريز: مرها أن تصلي وراءك ركعتين وقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم فيَّ ، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير، وفرق بيننا إذا فرقت بخير.





دعاء ليلة الدخله (دعاء الجماع)

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنًا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه أن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدًا".



