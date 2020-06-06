دعاء الزواج.. يفضل قراءته في قيام الليل والساعات المباركة





دعاء الزواج

اللهمّ إنّي أسالك بأنّي أشهد أنك أنت الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد أقضي حاجتي.. آنس وحدتي.. فرّج كربتي.. اجعل لي رفيقًا صالحًا كي نسبحك كثيرًا ونذكرك كثيرًا فأنت بي بصير.. يا مجيب المضطر إذا دعاك.. أحلل عقدتي.. آمن روعتي.. يا إلهي من لي ألجأ إليه.. إذا لم ألجأ إلى الركن الشديد الذي إذا دعا أجاب.. هب لي من لدنك زوجًا صالحًا.

اجعل بيننا المودّة والرحمة والسكن.. فأنت على كل شي قدير.. يا من قلت لشيء كن فيكون.. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.. وقنا عذاب النار وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا مطّلعًا على جميع حالاتنا اقض عنّا جميع حاجتنا وتجاوز عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وتقبل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا، اللهم يا مجيب الدعاء يا مغيث المستغيثين يا راحم الضعفاء أجب دعوتنا وعجل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الراحمين.



اللهم ارزقني بزوج صالح.. تقي.. هني.. عاشقٍ لله ورسوله.. ناجح في حياته.. أكون قرة عينه وقلبه ويكون قرّة عيني وقلبي. اللهم إنّي أسألك زوجًا صالحًا ممن ترضاه من الرجال عندك، وممن تقر به عيناي وعيناه تقربي.. اللهمّ اشرح صدور أولاد آدم وبنات حواء اللهم ارزقني الزوج الصالح الذي تحبّه وترضاه.





اللهم إنّي أشكو إليك ضعف قوتي وقلّة حيلتي وهواني عن الناس أنت ارحم الرّاحمين ورب المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى قريب يتجهّمني أم إلى عدوٍّ ملكته أمري إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل عليّ غضبك أو يحلّ بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك.



أفضل دعاء لتيسير الزواج

يفضل تقرءونه في قيام الليل وآخر ساعة من الجمعة وبين الآذان والأقامة لانها ساعات مباركة ، والدعاء قد يكون من بعض آيات القرآن الكريم كما ورد في سورة مريم عندما دعا سيدنا زكريا ربه وقال : " ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين " . وهذا الدعاء يصلح كـ دعاء تيسير الزواج أو يصلح لمن تاخر في الإنجاب ، ويقول بعض العلماء ان دعاء سيدنا زكريا من اراد الزواج فليواظب عليه ويكرره في السجود أثناء الصلاة وبين الأذان والإقامة وفي قيام الليل . وهناك ـأدعية أخرى منها .





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اللهمّ بحقّ قولك: (وَاللَّـهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ)، وبحقّ قولك: (إِنَّ اللَّـهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)، وقولك الحقّ: (بَدِيعُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ) .



اللهمّ اجمع بيننا بالحق، وافتح بيننا بالحق، وأنت الفتّاح العليم، وقولك: (وَاللَّـهُ جَعَلَ لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجًا وَجَعَلَ لَكُم مِن أَزواجِكُم بَنينَ وَحَفَدَةً) .

اللهم ارزقني زوجًا تقرّ به عيني وتقرّ بي عينه. اللهمّ إني أعوذ بك من تأخّر الزواج وبطئه، وأسألك أن ترزقني خيرًا ممّا استحق.

