يحارب السرطان أبرزها.. تعرف على فوائد الفلفل الحار الأحمر

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الشخصية عبر الفيسبوك، فوائد الفلفل الحار الاحمر لاحتوائه على كميات عالية من فيتامين C ، ومركب بيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم الى فيتامين A وفيتامينات B ، الحديد، المغنيسيوم، والبوتاسيوم.

فوائد الفلفل الحار الأحمر :

١ يحارب الامراض السرطانية

٢يخفض خطر الاصابة بأمراض الاوعية الدموية

لأنه يخفّض من مستوى الكوليسترول ومركب الدهنيات الثلاثية في الدم وكذلك من تجمّع الصفائح.

٣ يخفض أعراض الصداع النصفى :

لأنه يكبح المركب العصبي المسؤول عن الشعور بالألم. أبحاث أخرى تدرس دور مركب capsaicin كمخدر فعّال للاسنان.

٤ يقلل من احتقان الجيوب الانفية والتهاباتها

٥ينظف الرئتين من اضرار التدخين