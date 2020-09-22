يحارب السرطان أبرزها.. تعرف على فوائد الفلفل الحار الأحمر

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الشخصية عبر الفيسبوك، فوائد الفلفل الحار الاحمر لاحتوائه على كميات عالية من فيتامين C ، ومركب بيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم الى فيتامين A وفيتامينات B ، الحديد، المغنيسيوم، والبوتاسيوم.
فوائد الفلفل الحار الأحمر:
١ يحارب
الامراض السرطانية
٢يخفض خطر الاصابة بأمراض الاوعية الدموية
لأنه يخفّض من مستوى الكوليسترول ومركب
الدهنيات الثلاثية في الدم وكذلك من تجمّع الصفائح.
٣ يخفض أعراض الصداع النصفى :
لأنه يكبح المركب العصبي المسؤول عن الشعور بالألم. أبحاث
أخرى تدرس دور مركب capsaicin كمخدر فعّال للاسنان.
٤ يقلل
من احتقان الجيوب الانفية والتهاباتها
٥ينظف الرئتين من اضرار التدخين