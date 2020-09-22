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اقتصاد

السلع التموينية تطرح ممارسة محدودة لتوريد الأرز الأبيض.. تفاصيل

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:06 م
أرز
أرز
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محمد صبيح
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة محدودة رقم (١) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ بين موردى الأرز المسجلين لدى الهيئة والذين إلتزموا بالتوريد خلال الفترة الماضية لتوريد أرز أبيض محلي طبيعى تام الضرب إنتاج ٢٠٢٠ رتبة (1) نسبة كسر 5% مطابق للمواصفة القياسية المصرية رقم "2006/2244" على فترتي توريد كل فترة توريد 4 شهور اعتبارا من ٢٠٢١/١/١.

وبحسب بيان الهيئة العامة للسلع التموينية تحددت جلسة تقديم العروض وفض المظاريف الفنية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١.

ويمكن للراغبين فى الاشتراك بالممارسة الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالعنوان ٩٩ ش القصر العيني القاهرة مقابل 500 جنيه مصرى.
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