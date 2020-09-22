AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على طريقة عمل فتيس cvt في السيارة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:00 م
فتيس cvt
فتيس cvt
Advertisements
اشرف عطية
كثيرا ما نسمع عن انواع متعدده للفتيس في السيارة منها الفتيس العادي المانيوال والاوتوماتيك التقليدي والاستيب ترونيك والايزي ترونيك و الفتيس ال cvt والفتيس المزدوج القابض ( دبل كلتش) واشهرهم هو فتيس cvt وهي اختصار لكلمة Continuously variable transmission و في هذا السياق نطرح عليكم كيف يعمل هذا الفتيس. 


فتيس cvt يعمل بشكل مختلف تماما فأي تصاعد في السرعات يقوم المحرك بأخذ الدورات للأعلي حتى تصل السيارة إلى السرعة المطلوبة وهذه التقنية توفر أعلى مستويات كفاءة في قيادة السيارة لتستفيد من الطاقة قدر المستطاع دون هدر.

وقامت شركات عديدة بتطوير فتيس cvt والذي وصل إلى تحسن في استهلاك الوقود بنسبة 20% وتحسن في الدفع بنسبة 25% وهذا يسهم في تجربة قيادة ممتعة و تقوم شركات السيارات بحساب خوارزمية نسبة التآكل في فتيس cvt والسائل الخاص به لتحديد الصيانة و تغيير الزيت.

فتيس cvt اعتمادي لكن ليس كباقي أنواع الفتيس الأخرى التي اعتمد عليها السائقين قديما حيث أنه يتطلب اهتمامًا خاصًا ومتابعة في الصيانة الدورية وتغيير الزيت في مواعيده وإذا لم تلتزم بذلك فإن عليك توقع وقوع مشكلات عديدة له في وقت أقصر علي العكس مثلا من الفتيس المانيوال العادي الذي قليلا ما يتعطل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نصائح مهمة للحفاظ على الفتيس الأوتوماتيك من التلف

أضرار التعشيق الخاطئ للفتيس المانيوال على السيارة

5 علامات تدل على مشكلة في فتيس السيارة

فيديوجراف.. علامات تلف فتيس السيارة

احترس.. أخطاء كبيرة يرتكبها السائقون تدمر الفتيس الأوتوماتيك والمانيوال

تقرير مفصل عن تويوتا ياريس toyota yaris الجديدة .. صور

ترشيحاتنا

اسعار ومواصفات شيري تيجو 8 Chery Tiggo 8 .. صور

تصل ٢٥ % .. مصر للطيران تطرح تخفيضات على أسعار بعض التذاكر

هجوم لاذع على مريم أوزرلي بسبب حملها للمرة الثانية بدون زواج

رضا عبد العال قبل مواجهة الزمالك: انتظروا إبداع طنطا

لأول مرة منذ 1944.. كورونا يحرم الفائزين من حفل جائزة نوبل هذا العام

خاص| على طريقة بيراميدز .. شركة استثمارية تقترب من شراء نادي المقاصة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من التنمر لـ موسوعة جينيس.. أمريكية عاشت بـ الكورسيه وتسجل أصغر خصر في العالم

تستطيع النوم أثناء قيادتها.. تيسلا تطرح سيارة تقود نفسها بسرعة فائقة.. صور

هل التدخين يضر بصحة القلب؟.. جمال شعبان يجيب