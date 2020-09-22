تعرف على طريقة عمل فتيس cvt في السيارة

cvt وهي اختصار لكلمة Continuously variable transmission و في هذا السياق نطرح عليكم كيف يعمل هذا الفتيس. كثيرا ما نسمع عن انواع متعدده للفتيس في السيارة منها الفتيس العادي المانيوال والاوتوماتيك التقليدي والاستيب ترونيك والايزي ترونيك و الفتيس ال cvt والفتيس المزدوج القابض ( دبل كلتش) واشهرهم هو فتيس









فتيس cvt يعمل بشكل مختلف تماما فأي تصاعد في السرعات يقوم المحرك بأخذ الدورات للأعلي حتى تصل السيارة إلى السرعة المطلوبة وهذه التقنية توفر أعلى مستويات كفاءة في قيادة السيارة لتستفيد من الطاقة قدر المستطاع دون هدر.





وقامت شركات عديدة بتطوير فتيس cvt والذي وصل إلى تحسن في استهلاك الوقود بنسبة 20% وتحسن في الدفع بنسبة 25% وهذا يسهم في تجربة قيادة ممتعة و تقوم شركات السيارات بحساب خوارزمية نسبة التآكل في فتيس cvt والسائل الخاص به لتحديد الصيانة و تغيير الزيت.





فتيس cvt اعتمادي لكن ليس كباقي أنواع الفتيس الأخرى التي اعتمد عليها السائقين قديما حيث أنه يتطلب اهتمامًا خاصًا ومتابعة في الصيانة الدورية وتغيير الزيت في مواعيده وإذا لم تلتزم بذلك فإن عليك توقع وقوع مشكلات عديدة له في وقت أقصر علي العكس مثلا من الفتيس المانيوال العادي الذي قليلا ما يتعطل.