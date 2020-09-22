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محافظات

محافظ كفر الشيخ: بدء أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعي لـ الرياض.. صور

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:03 م
توصيل الغاز الطبيعي
توصيل الغاز الطبيعي
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محمود زيدان
أعلنت محافظة كفر الشيخ، اليوم، استئناف أعمال توصيل الغاز بمدينتي بلطيم وبيلا، وتوصيل الشبكات الأرضية.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه جارٍ العمل بشارع جمال عبدالناصر ببلطيم، وبشارع بورسعيد بمدينة بيلا.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه عقد اجتماعًا لبحث استكمال المشروعات المتوقفة بالمحافظة، بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من رؤساء المدن، ووجه بسرعة استئناف العمل في هذا المشروع.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، كما بدأت أعمال الحفر في موقف كفر الشيخ باتجاه مدينة الرياض لتوصيل الغاز لأهالينا بالرياض.

وأوضح نور الدين، أن هناك عددًا من المشروعات المتوقفة من عدة سنوات جارٍ استئناف العمل بها، ومنها ما قاربنا على الانتهاء من إنجازه .

محافظ كفر الشيخ: بدء أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعي لـ الرياض.. صور
محافظ كفر الشيخ: بدء أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعي لـ الرياض.. صور
محافظ كفر الشيخ: بدء أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعي لـ الرياض.. صور
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