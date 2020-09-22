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أخبار العالم

ترامب يهاجم الصين.. وبينج يرد أمام الأمم المتحدة: لا نريد حربًا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:21 م
صدى البلد
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حسام رضوان
شن الرئيس الصيني شي جين بينج هجوما على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياساته الاقتصادية بشكل غير مباشر، وذلك خلال كلمته في الأمم المتحدة في الدورة الـ75 للجمعية العامة.


وقال بينج إن العالم يجب أن يقول لا للأحادية والحمائية، وأن منظمة التجارة يجب أن تكون حجر الأساس للتجارة العالمية.


وأضاف أن الصين لا تعتزم الدخول في حرب "باردة أو ساخنة" مع أي دولة، مؤكدًا أن بكين تسعى لحل أي خلافات عن طريق الحوار.


وتعهد الرئيس الصيني بتقديم 50 مليون دولار لخطة الأمم المتحدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.


وشدد بينج على ضرورة عدم تسييس أزمة الفيروس، في إشارة إلى تسمية ترامب فيروس كورونا بـ"الفيروس الصيني".


وكان ترامب قد هاجم في كلمته الصين، وطالب الأمم المتحدة بأن تحاسب الصين على أفعالها فيما يخص فيروس كورونا.
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