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أسامة كمال: مصر أحرزت هدفا عالميا على طريقة ميسي باتفاقية غاز شرق المتوسط

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:46 م
اسامة كمال
اسامة كمال
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عادل نصار
قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن مصر أحرزت هدف عالمي على طريقة اللاعب الدولي نيونيل ميسي واللاعب الدولي محمد صلاح.

وأضاف كمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر قطعت الفرصة على أي أحد يمكن أن يتدخل معنا في هذا الأمر.

وتابع المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أنه تركيا لن تستطيع منافسة مصر في موضوع الغاز حتى لو بلطج ومش هيشم ريحة الغاز أصلا". 

وأكمل المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن الجهة الوحيدة اللي عندها شبكة مواسير لـ تجميع غاز شرق المتوسط هى مصر ولدينا محطات إسالة.

وأنهى المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن مصر تسير بخطى ثابتة وواثقة بدون ضجيج.

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