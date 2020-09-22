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عمرو محفوظ: مصر نجحت في الانتقال إلى الخدمات الرقمية والعمل من المنزل خلال فيروس كورونا.. والعالم سيشهد تغيرات ستدفعه نحو تطور نماذج أعمال رقمية جديدة وأدوات تقنية متقدمة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:31 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أحمد عبد القوي
المهندس عمرو محفوظ:
= مصر نجحت في اجتياز اختبار الانتقال إلى الخدمات الرقمية والعمل من المنزل خلال فيروس كورونا
= العالم سيشهد المزيد من التغيرات التي ستدفع نحو تطور نماذج أعمال رقمية جديدة وأدوات تقنية متقدمة

قال المهندس عمرو محفوظ، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن مصر نجحت في اجتياز اختبار الانتقال إلى الخدمات الرقمية والعمل من المنزل خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بفضل الاستثمارات الضخمة التي ضختها الحكومة لتحديث البنية التحتية للاتصالات ورفع مستوى جاهزيتها.

جاء ذلك خلال النسخة الثالثة من مؤتمر DevOpsDays Cairo 2020، الذي نظمه مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عبر الإنترنت، اليوم الثلاثاء، تحت شعار "ديفوبس أثناء جائحة كورونا"، وافتتحه المهندس عمرو محفوظ، نائب رئيس الهيئة ورئيس المركز.

وأشار "محفوظ"، في كلمته الافتتاحية، إلى أن العالم سيشهد المزيد من التغيرات، التي ستدفع نحو تطور نماذج أعمال رقمية جديدة وأدوات تقنية متقدمة؛ مما يتطلب المزيد من التعاون والتجانس بين فرق العمل المختلفة وهذا ما تقوم به تطبيقات ومنهجية "الديفوبس".

وتحدث في المؤتمر عدد من الخبراء والمتخصصين في منهجيات "الديفوبس" على المستوى المحلي والعالمي ومن ضمنهم مات ستراتون، خبير التحول بشركة "ريد هات" العالمية، وكذلك أندرو كلاي شيفر والذي يمتلك خبرة طويلة في مجال تطوير حلول وتطبيقات المصادر المفتوحة ودورها في تحسين خدمات التشغيل وبناء المجتمع الرقمي. 

ويأتي الحدث الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع عدد من شركات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات العالمية العاملة في مصر مثل DXC Technology وIBM وOrange Labs، وذلك في إطار جهود المركز والهيئة لزيادة الوعي بأهم وأحدث اتجاهات تكنولوجيا المعلومات وتعزيز الترابط والتواصل بين شركات تكنولوجيا المعلومات ومطوري البرمجيات ومديري المشروعات في هذا المجال.

وتمثل منهجية "ديفوبس" أحدث الاتجاهات التكنولوجية وتُوصَف بأنها "أحدث ثورة في منهجيات التحوّل الرقمي" داخل المؤسسات على اختلاف أحجامها وأنواعها، التي تعزز التواصل والتفاعل بين مطوري البرمجيات وخبراء إدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات بما يؤدي إلى خفض التكاليف وتحسين الإنتاجية، وتنفيذ العمليات ذات الصلة بشكل أكثر موثوقية وكفاءة.

وأسهمت جهود المركز في رفع مستوى الوعي باستخدام هذه المنهجية حيث تم إطلاق خدمات استشارات "الديفوبس" للشركات المحلية، وذلك ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي يقدمها المركز وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لرفع كفاءة الشركات العاملة في القطاع أو الشركات والجهات التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملياتها.

جدير بالذكر أن DevOpsDays هي سلسلة عالمية من المؤتمرات الفنية ذائعة الصيت انطلقت فعالياتها الأولي في بلجيكا عام 2009 وتتناول عمليات تطوير البرمجيات وعمليات البنية التحتية لتقنية المعلومات والعوامل المشتركة بينها.
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