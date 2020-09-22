البترول: منتدى غاز المتوسط فكرة أطلقها السيسي نهاية 2013

أشاد حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، بمنتدى غاز شرق المتوسط، مؤكدا أنها فكرة مصرية جاءت من الرئيس عبد الفتاح السيسي وأطلقها في نهاية 2013.









وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم العمل من الوزارة على التوجيه حتى يتم تحويله لمنظمة دولية.









وتابع أن المنتدى يضم مصر وقبرص وإسرائيل واليونان وفلسطين وإيطاليا والباب مفتوح لانضمام دول أخرى وفقا للشروط التي تم وضعها من الدول المؤسسة.









وأكد أن مصر ستستفيد من المنتدى في ظل التوجه لجعل مصر مركزا إقليميا للطاقة وسيساهم في تنسيق السياسات حتى يتم تجميع الغاز وتصديره من خلال مصر بما يحقق منفعة لكل الدول المشاركة.









وتابع أن المنتدى يشبه منتدى الدول المنتجة للغاز ولكن منتدى شرق المتوسط يقتصر على دول حوض البحر المتوسط للتعاون واستغلال البنية التحتية.







