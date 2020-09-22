ماكرون أمام الأمم المتحدة: تركيا تلعب دورًا تخريبيًا في ليبيا

كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، عن قيام بعض القوى الدولية بنقل المرتزقة والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا للعمل على تفاقم الوضع هناك.





واتهم ماكرون في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تركيا دون ذكر اسمها قائلًا: "بعض الدول تستحضر المقاتلين من المشهد السوري إلى ليبيا للعمل ضد مصالح ليبيا".





وأكد ماكرون أن استمرار تركيا لحظر السلاح المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة لن يدوم طويلًا، مشيرًا إلى أن أوروبا مصرة على وقف تدفق السلاح لهذا البلد.





وأشار إلى ضرورة مكافحة أسلحة الدمار الشامل والإرهاب الذي يهدد الأمن الدولي، مضيفًا: "سنواصل جهودنا لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي".





وتابع: "لن نترك أمننا الجماعي في أوروبا في يد قوى أخرى خارج أوروبا".