AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ماكرون أمام الأمم المتحدة: تركيا تلعب دورًا تخريبيًا في ليبيا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:16 م
صدى البلد
Advertisements
صدى البلد
كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، عن قيام بعض القوى الدولية بنقل المرتزقة والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا للعمل على تفاقم الوضع هناك.

واتهم ماكرون في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تركيا دون ذكر اسمها قائلًا: "بعض الدول تستحضر المقاتلين من المشهد السوري إلى ليبيا للعمل ضد مصالح ليبيا".

وأكد ماكرون أن استمرار تركيا لحظر السلاح المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة لن يدوم طويلًا، مشيرًا إلى أن أوروبا مصرة على وقف تدفق السلاح لهذا البلد.

وأشار  إلى ضرورة مكافحة أسلحة الدمار الشامل والإرهاب الذي يهدد الأمن الدولي، مضيفًا: "سنواصل جهودنا لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي".

وتابع: "لن نترك أمننا الجماعي في أوروبا في يد قوى أخرى خارج أوروبا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لإدانة التدخل التركي في ليبيا.. مظاهرة أمام مقر الاتحاد الأوروبي أثناء قمة لزعمائه

ماكرون يطالب بتحرك أوروبي لوقف انتهاكات تركيا.. فيديو

الأمم المتحدة: تركيا أدخلت 15 ألف إرهابي وداعشي إلى ليبيا

ماكرون: نقف إلى جانب قبرص واليونان ونرفض التدخل الأجنبي في ليبيا

ميركل: نرفض التدخلات الخارجية في ليبيا

الرئيس الفرنسي يعلن قرب التوصل للقاح يقضي على كورونا

ترشيحاتنا

بوتين يهاجم أردوغان خلال كلمته في الأمم المتحدة

اسعار ومواصفات شيري تيجو 8 Chery Tiggo 8 .. صور

ترفض الزواج بسبب منزل..عانس تحتفل بعيد ميلادها الـ 100 وتكشف سر سعادتها.. صور

أهم الأخبار.. انفجار قوي يهز لبنان.. الأهلي ينهي صفقة محمد إبراهيم.. ترامب يدعو لمحاسبة الصين

انتهى زمن الانتماء.. سيف زاهر يهاجم الأهلي والزمالك

أول تعليق من تميم بن حمد على وقف إطلاق النار في ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

45 دقيقة متعة.. جولة في متحف السعادة بالرياض

بعد طرحها أرخص سيارة suv في مصر.. سوزوكي تتحد مع تويوتا لتطلق سوزوكي سواس 2021.. صور

من التنمر لـ موسوعة جينيس.. أمريكية عاشت بـ الكورسيه وتسجل أصغر خصر في العالم