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مرأة

لإطلالة كلاسيكية عصرية.. تعرفي على موضة ألوان السوارية لخريف 2020

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:36 م
موضة ألوان السوارية
موضة ألوان السوارية لخريف 2020
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آية التيجي
نحتاج للظهور بإطلالة ملفتة وعصرية في المناسبات، وإن كنتي تحضرين لحضور مناسبة هامة في الخريف القادم، فعليك متابعة آخر صيحات ألوان فساتين السهرة لخريف وشتاء 2020 لتواكب الموضة العالمية.

وكشفت الفاشون بلوجر سهر عاشور، أن فصل الخريف يعتبر من الفصول التي تحتاج إلى فساتين سهرة مناسبة للأجواء الخاصة به، وذلك نظرا لتقلبات حالة الجو فى هذا الفصل، لذا يجب اختيار فساتين مناسبة لفصل الخريف وتحمل طابع عصري.

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وأشار عاشور في منشور لها عبر حسابها الرسمي على الفيس بوك، إلى أن اختيار الألوان الزاهية هي المسيطرة على موضة ألوان خريف 2020، ومن أبرزها: البرتقالى، الأصفر، والفسفورى، الأخضر والأحمر.

وتابعت عاشور، أن اللونين الأخضر الزيتي والأحمر، وهما موضة أساسية في خريف 2020؛ حيث انهم تربعوا على عرش ألوان السواريه لهذا العام

وأوضحت عاشور، انه تمنح الألوان المبهجة الفتيات إطلالة مختلفة وعصرية تتلائم مع طبيعة في موضة فساتين السوارية لفصل الخريف، أما الأسود فلا يزال ملك الألوان تمامًا ككل موسم.
موضة ألوان السوارية لخريف 2020 موضة ألوان السوارية لخريف 2020
موضة ألوان السوارية لخريف 2020 موضة ألوان السوارية لخريف 2020
موضة ألوان السوارية لخريف 2020 موضة ألوان السوارية لخريف 2020
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